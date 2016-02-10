ANTON1987

Антон ANTON1987

 
36 летКазахстан/Костанай
8 лет на фриланс-бирже
Был
24 дня назад
Тексты для вашего сайта

В сфере копирайтинга работаю c 2015 года.  Мой опыт подсказывает, что время простеньких и безликих текстов уходит в далекое прошлое. Наступает эра ярких, коротких и грамотных статей, которые не просто создают фон веб-ресурса, а превращают потенциальных клиентов в реальных покупателей.

Вы получите от нашего совместного сотрудничества полное удовлетворение,ведь теперь ваш сайт начнет продавать и гарантированно поднимется в поисковых системах Yandex, Google иMail. Хотите обойти своих конкурентов по определенному поисковому запросу? Свяжитесь со мной любым удобным способом. Я помогу составить конкретный план действий и напишу продающий или информационный текст на сайт со 100% уникальностью, минимальным

количеством воды и заспама.

Примеры работ 

Новости https://kostanews.ru

Статьи https://www.mbk.ru

Загородная недвижимость https://piob.ru

Тексты для сайта
Отзывы заказчиков
reklamno
Жорж 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Требуется написание 5 статей
Спасибо Антону за выполненную работу - для нашего новостного сайта он написал 22 уникальных статьи с качественными текстами, всегда соблюдал необходимые сроки. Часто сам предлагал интересные темы для статей. А среди многих кандидатов его выбрали как грамотного исполнителя, которых пишет интересные статьи за приемлемую цену.
Добросовестный заказчик, своевременная оплата, четкое ТЗ. Всем рекомендую.
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