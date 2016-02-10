Тексты для вашего сайта

В сфере копирайтинга работаю c 2015 года. Мой опыт подсказывает, что время простеньких и безликих текстов уходит в далекое прошлое. Наступает эра ярких, коротких и грамотных статей, которые не просто создают фон веб-ресурса, а превращают потенциальных клиентов в реальных покупателей.

Вы получите от нашего совместного сотрудничества полное удовлетворение,ведь теперь ваш сайт начнет продавать и гарантированно поднимется в поисковых системах Yandex, Google иMail. Хотите обойти своих конкурентов по определенному поисковому запросу? Свяжитесь со мной любым удобным способом. Я помогу составить конкретный план действий и напишу продающий или информационный текст на сайт со 100% уникальностью, минимальным

количеством воды и заспама.

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