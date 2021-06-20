Разработка сайтов, верстка, seo

Наша компания вот уже 10 лет занимается различного вида разработками. Начиная от простой верстки сайтов, лендингов, сайт-визиток и интернет магазинов, заканчивая крупными CRM - системами.

Мы разрабатываем программное обеспечение для мелкого и среднего бизнеса. Клиентские кабинеты, кабинеты для врачей и пациентов, биллинги, кассы и каталоги продукции, программное обеспечение для дилерских сетей и

прочие удобные вещи для автоматизации именно ваших бизнес-процессов.

Разработка, модернизация и обслуживание ваших баз данных будет в надежных руках при сотрудничестве с нами.

Мы можем создать для вас современный сайт с "цепляющим" текстом и графикой, с уникальным продающим дизайном. Ваш сайт одинаково будет выглядеть во всех браузерах, т.е. мы соблюдаем кроссбраузерность.

В нашей команде работают очень талантливые программисты, которые реализуют проекты на многих языках программирования, таких как:

Frontend - HTML5, CSS3, JavaScript, React,Vue, Angular, noSQL , JSON, XML;

Backend - PHP, Python, Java, Ruby,Node.js, PostgreSQL, MySQL, MS SQL;

Mobile Applications - Java, Kotlin, Swift,Objective-c;

DevOps - Linux, Windows, CI/CD, Docker,Backup, SQL.

Многолетний опыт позволяет решать все задачи быстро и качественно, с учетом ваших требований.