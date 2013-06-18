PHP, JS
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена оперативно, качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
С Александром было приятно поработать. Все необходимые требования по скрипту он предоставил и помог разобраться с основным функционалом. Буду и в дальнейшем сотрудничать.
$10
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, всё выполнено с подробными комментариями, качественно и в срок - даже сверх необходимого ТЗ: Рома перевёл весь функционал карты на новую версию api gmap3 и подключил jQuery(теперь на карте появляется удобное меню). Специалист всегда на связи, более чем адекватный и хорошо подкованный в разработке - рекомендую и буду сам обращаться!
Ответный отзыв
Работа была оплачена в срок. Никаких проблем и споров при сотрудничестве с Андреем не возникало. Рекомендую.