APXOHT

Роман APXOHT

 
33 годаУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
PHP, JS
PHPJavascript
Отзывы заказчиков
allbest
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
11 лет назад
Форма добавления работ на статичных страницах
Работа выполнена оперативно, качественно. Спасибо.
С Александром было приятно поработать. Все необходимые требования по скрипту он предоставил и помог разобраться с основным функционалом. Буду и в дальнейшем сотрудничать.
Ответный отзыв
butos
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Настройка расчёта маршрута (google maps API)
Отличная работа, всё выполнено с подробными комментариями, качественно и в срок - даже сверх необходимого ТЗ: Рома перевёл весь функционал карты на новую версию api gmap3 и подключил jQuery(теперь на карте появляется удобное меню). Специалист всегда на связи, более чем адекватный и хорошо подкованный в разработке - рекомендую и буду сам обращаться!
Работа была оплачена в срок. Никаких проблем и споров при сотрудничестве с Андреем не возникало. Рекомендую.
Ответный отзыв