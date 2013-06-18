Отличная работа, всё выполнено с подробными комментариями, качественно и в срок - даже сверх необходимого ТЗ: Рома перевёл весь функционал карты на новую версию api gmap3 и подключил jQuery(теперь на карте появляется удобное меню). Специалист всегда на связи, более чем адекватный и хорошо подкованный в разработке - рекомендую и буду сам обращаться!