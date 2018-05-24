Нужны статьи с ключами, общий объем 30 000 символов, срок на вечер воскресенья, 18 грн/1000 символов.
Копирайтинг3 заявки
Закрыт
6 лет назад
Нужны статьи с ключами, общий объем 30 000 символов, срок на вечер воскресенья, 18 грн/1000 символов.
Требуется написать 10 текстов, общий объем 20 000 символов. Оплата 15 грн/1000 сим. Подробности выбранному исполнителю.
Требуется написать 20 описаний по 500 символов, итого 10 000 символов, срок до 20.00 сегодняшнего дня. Подробности исполнителю. Оплата 15 грн/1000 символов.
Требуется написать тексты для сайта по очистке вентиляции с ключами. Оплата 15 грн/1000 символов.