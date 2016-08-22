ARTwork4online

Артем ARTwork4online

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статья о беспружинных матрасах

    $1

    Задача: Описываем преимущества, как выбрать беспружинный матрас. Важно!: 1) Придумываем заголовок к статье, он не входит в кол-во символов 2) Придумываем второй заголовок в ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статья про юридические услуги

    Задача: Пишем статью юридическую компанию http://biltsanandpartners.com/. Основная тематика - юридические услуги, услуги юриста, адвоката. В тексте ОБЯЗАТЕЛЬНО ОРГАНИЧНО вставляем ссылку http://biltsanandpartners.com/ в окружении ключевого слова "юрист в Днепропетровске" или "юридические ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад