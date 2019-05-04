:)
Мои контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: nika.andrianova
Telegram: @ver0nika_a
Знания, умения, навыки:
- HTML5; CSS3; JavaScript; jQuery.
- Yii2.
- ASP.NET.
- Кроссбраузерность.
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Bootstrap 3.
- Git / Github.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Design Tools: Adobe Photoshop; ACDSee; Figma.
Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Приватбанк.
- PayPal.
- WebMoney.
- Яндекс.Деньги.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Адаптивная верстка Conerunt85 просмотров
- Адаптивная верстка Dance94 просмотра
- Адаптивная верстка Landing page Pet95 просмотров
- Адаптивная верстка Glasses97 просмотров
- Адаптивная верстка Landing page Explore66 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
9 баллов
5 лет назад
Отличный специалист, коммуникация 100%. Все четко и грамотно.
Ответный отзыв
Была рада сотрудничеству:) Понятная и подробная постановка задачи.
HTML-верстка
нет отзывов
$8/час
от $16от 1 дня
#3066