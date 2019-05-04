AVeronika

Вероника Андрианова AVeronika

 
24 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
:)

Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: nika.andrianova 

Telegram: @ver0nika_a

Знания, умения, навыки:

  • HTML5; CSS3; JavaScript; jQuery.
  • Yii2.
  • ASP.NET.
  • Кроссбраузерность.
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Bootstrap 3.
  • Git / Github.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
  • Design Tools: Adobe Photoshop; ACDSee; Figma.
О работе:

 Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше.

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • PayPal.
  • WebMoney.
  • Яндекс.Деньги.
JavascriptHTMLBootstrapFigmajQueryYiiPhotoshopGitASP.NET
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Andreev-i80
Илья 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
9 баллов
5 лет назад
Изменить главную страницу и сделать мобильную адаптацию страниц сайта.
Отличный специалист, коммуникация 100%. Все четко и грамотно.
Была рада сотрудничеству:) Понятная и подробная постановка задачи.
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нет отзывов
$8/час
от $16от 1 дня
#3066