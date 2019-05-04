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Мои контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: nika.andrianova

Telegram: @ver0nika_a

Знания, умения, навыки:

HTML5; CSS3; JavaScript; jQuery.

Yii2.

ASP.NET.

Кроссбраузерность.

Блочная фиксированная / резиновая верстка.

Адаптивная верстка.

Bootstrap 3.

Git / Github.

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).

Комментарии.

Design Tools: Adobe Photoshop; ACDSee; Figma.

О работе:

Делаю свою работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаю сроки, иначе не берусь за проект. Сделаю в срок, а в большинстве случаев даже раньше.

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов: