A_Alexander

Александр A_Alexander

 
30 летУкраина/Чернигов
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
чертежи, 3D модели, рендеринг.

В настоящее время работаю инженером-конструктором в фирме по производства спортивного оборудования. Образование полное высшее (магистр).

3D-модель
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
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4 года в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Шпиндель привода натяжного устройства
Александр выполнил заказ очень качественно и в сроки. Большое ему спасибо. Рекомендую!
Заказ четкий и понятный, коммуникабелен. Советую.
Ответный отзыв
vktorr
Виктор 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Создание 3D моделей соединительных деталей.
Работаю с Александром не первый раз. Сотрудничаю с ним только по тому, что за качественную работу он берет разумную плату. Сроки соблюдает, общаться легко и приятно. Рекомендую!
Работаю с Виктором не первый раз. Все на высшем уровне, оплата своевременная, постоянно на связи. Работать с ним одно удовольствие! Рекомендую.
Ответный отзыв
vktorr
Виктор 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Создание 3D моделей соединительных деталей.
Александр выполнил заказ в требуемом качестве по оптимальной стоимости. Выдал результат раньше заявленного срока, даже с учетом корректировок и дополнений к проекту. Постоянно на связи. Буду обращаться вновь.
Очень понравилось работать с Виктором. Четко знает, что ему нужно, понятно объясняет заказ. Оплата своевременная. От работы получил уйму удовольствия. Все бы такими были. Рекомендую.
Ответный отзыв
3D-графика
3 отзыва
от $5
от 1 дня
#62
Машиностроение
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#85
Баннеры
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2047
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $15
от 1 дня
#3650