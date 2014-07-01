чертежи, 3D модели, рендеринг.
В настоящее время работаю инженером-конструктором в фирме по производства спортивного оборудования. Образование полное высшее (магистр).
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
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- Пример 1187 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
4 года назад
Александр выполнил заказ очень качественно и в сроки. Большое ему спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказ четкий и понятный, коммуникабелен. Советую.
$200
10 баллов
9 лет назад
Работаю с Александром не первый раз. Сотрудничаю с ним только по тому, что за качественную работу он берет разумную плату. Сроки соблюдает, общаться легко и приятно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работаю с Виктором не первый раз. Все на высшем уровне, оплата своевременная, постоянно на связи. Работать с ним одно удовольствие! Рекомендую.
$80
10 баллов
10 лет назад
Александр выполнил заказ в требуемом качестве по оптимальной стоимости. Выдал результат раньше заявленного срока, даже с учетом корректировок и дополнений к проекту. Постоянно на связи. Буду обращаться вновь.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Виктором. Четко знает, что ему нужно, понятно объясняет заказ. Оплата своевременная. От работы получил уйму удовольствия. Все бы такими были. Рекомендую.
3D-графика
3 отзыва
от $5
от 1 дня
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