A_Zdoima

Андрей A_Zdoima

 
24 годаУкраина/Сумы
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Вітаю, якщо Ви вирішили залучити до свого бізнесу SMM, то я той, хто Вам потрібен.

Тут повинно бути купа тексту про мої переваги між іншими фрілансерами, але я надаю перевагу скромним фактам:

  • Досвід в SMM 2 роки
  • Успішно виконано проєктів понад 10 (пригін авто з європи; доставлення їжі; ресторан; косметологи)
  • Пройдено навчальних курсів: (Універ, Genius marketing, PR+, FILATOV Education)
  • Середній LTV з клієнтами 4 місяці.
Детальніше про мене можна побачити в портфоліо

Тут я залишу посилання на мої минулі роботи Мої кейси.

Якщо Вас зацікавив моя пропозиція або профіль, то рекомендую хутчіше зв'язуватися для обговорення проєкт. В залежності від Вашої цілі ми обов'язково проведемо аналіз проєкту, заповнимо бриф, визначимо мету, цілі та завдань й перейдемо до виконання роботи)

Социальные сети (SMM и SMO)
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