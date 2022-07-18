Вітаю, якщо Ви вирішили залучити до свого бізнесу SMM, то я той, хто Вам потрібен.

Тут повинно бути купа тексту про мої переваги між іншими фрілансерами, але я надаю перевагу скромним фактам:

Досвід в SMM 2 роки

Успішно виконано проєктів понад 10 (пригін авто з європи; доставлення їжі; ресторан; косметологи)

Пройдено навчальних курсів: (Універ, Genius marketing, PR+, FILATOV Education)

Середній LTV з клієнтами 4 місяці.



Детальніше про мене можна побачити в портфоліо

Тут я залишу посилання на мої минулі роботи Мої кейси.

Якщо Вас зацікавив моя пропозиція або профіль, то рекомендую хутчіше зв'язуватися для обговорення проєкт. В залежності від Вашої цілі ми обов'язково проведемо аналіз проєкту, заповнимо бриф, визначимо мету, цілі та завдань й перейдемо до виконання роботи)