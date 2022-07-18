Вітаю, якщо Ви вирішили залучити до свого бізнесу SMM, то я той, хто Вам потрібен.
Тут повинно бути купа тексту про мої переваги між іншими фрілансерами, але я надаю перевагу скромним фактам:
- Досвід в SMM 2 роки
- Успішно виконано проєктів понад 10 (пригін авто з європи; доставлення їжі; ресторан; косметологи)
- Пройдено навчальних курсів: (Універ, Genius marketing, PR+, FILATOV Education)
- Середній LTV з клієнтами 4 місяці.
Тут я залишу посилання на мої минулі роботи Мої кейси.
Якщо Вас зацікавив моя пропозиція або профіль, то рекомендую хутчіше зв'язуватися для обговорення проєкт. В залежності від Вашої цілі ми обов'язково проведемо аналіз проєкту, заповнимо бриф, визначимо мету, цілі та завдань й перейдемо до виконання роботи)
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$3/час
от $70от 6 дней
#196