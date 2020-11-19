Aalexandr942

Александр Аникеев Aalexandr942

 
42 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Переводы текстов, рерайтинг, копирайтинг, курсовые, контрольные работы.

Педагог по образованию с опытом работы. Сейчас работаю удаленно, специализируюсь на переводах текстов, написании контрольных и курсовых работ, а так же написании статей на заказ. Есть небольшой штат работников.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

YouRaAll
Юрий 
51 год
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$10
10 баллов
4 года назад
Перевод видео с английского на русский
Работой остался доволен, рекомендую
Очень порядочный заказчик, все оплаты вовремя и четко. Приятно иметь с ним дело.Всегда входит в положение.Рекомендую.
Ответный отзыв