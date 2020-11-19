Переводы текстов, рерайтинг, копирайтинг, курсовые, контрольные работы.
Педагог по образованию с опытом работы. Сейчас работаю удаленно, специализируюсь на переводах текстов, написании контрольных и курсовых работ, а так же написании статей на заказ. Есть небольшой штат работников.
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Работой остался доволен, рекомендую
Ответный отзыв
Очень порядочный заказчик, все оплаты вовремя и четко. Приятно иметь с ним дело.Всегда входит в положение.Рекомендую.