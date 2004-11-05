👍 Жизнь прекрасна, как мои работы🙈😃

👋 Добрый день!

Меня зовут Темурбек, я веб-дизайнер! Считаю правильный сайт — это простота и удобства! Каждому сайту, каждому кнопку приложу душу. То что делаю-делаю с душой. Стал веб-дизайнером потому что когда занимаюсь веб-дизайном как-то не замечаю как время летит, буквально со скоростью света. Это нравится мне, хочу создавать, креативить! Люблю вести активную жизнь, всегда позитивный и заряженный! Не буду создавать такие сайты как: Букмекерские, алкогольные и другие сайты в том духе. Не хочу создавать такие сайты потому-что не хочу стать частью этих неприятных дел.

💪То - что я умею:

Создавать Landing page;

Интернет-магазин;

Корпоративный сайт;

Адаптивный сайт;

‍Подробнее обо мне:

Живу в Казахстане в большом и одновременно небольшом городке под названием Шымкент. Тут не так развито технология и мало кто знает о веб-дизайне. Но я один из тех счастливых людей который знает об этой замечательной работе) Несмотря на свой возраст, занимаюсь веб-дизайном уже чуть больше полугода. За это время успел даже окончить обучение на WAYUP. С помощью этого курса получил уйму информации о веб-дизайне. Если нужен дизайн – то смело обращайтесь, буду даже очень рад

📞 Смело пишите, можем созвониться через Telegram

 E-mail: [email protected]

 Instagram: https://www.instagram.com/abdi.temurbek/ (Сейчас пустовато)

 VK: https://vk.com/abdi.temurbek (Тоже пустовато, дыааа)

 Почти всегда буду на связи(не буду когда буду спать)

P.S. Буду рад обсудить Ваш проект и предложит выгодные реализации🤝