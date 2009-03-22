Abdulov

Андрейй Абдулов Abdulov

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Создать простую страничку

    Создать простую страницу на html где будет немного текста и фотка Стучать в асю 366947794 Просьба не писать жителям:России, Казахстана, Белоруссии, Украины.

    HTML
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Установить модуль для php

    Задача, установить модуль для пхп ixed.5.2.fre На хостинге hc.ru Тарифный план Мир-3 Я думаю времени не много на это надо. Пишите в асю 366947794 (Анти-Спам:5)

    PHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сказать фразу

    Нужно сказать и записать фразу dj Wh1Te (ДиДжей Вайт) Не просто сказать а желательно чтоб интересно было как нить незнаю, там растянуть и т.д Оплата небольшая Желательно ...

    Озвучивание3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание Flash+api приложение

    Нужно создать flash приложение С использованием api vkontakte Приложение для сайта vkontakte.ru Желательночто надо чтобы человек был который понимает в этом... Вот пример приложения http://lottery.vkontakte.ru ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать имя сайту

    Придумать доменное имя сайту Точней как бы проект 1 сайт-Adult 2 сайт-видео портал И надо так чтобы связь между ними была Например: 1.xxxvideo.ru 2.allvideo.ru ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash API Разработчик

    Нужен человек понимающий php,flash,api vkontakte,as. Для создания проекта, крупного который будет учавствовать в топ-10 в соц.сети Будет оплата:рекламой,sms, и т.д Нужно сделать приложение по типу как там знаменитые: http://farmer.vkontakte.ru/ ...

    PHP
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать текст песни про район

    Надо придумать текст песни для района Митино КЛюч.слова митино, трц ладья, дубравная ул. Потипу песни http://cs4194.vkontakte.ru/u5556412/audio/9f25c1affc34.mp3 Бюджет не крутой Безз мата 366947794 icq

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Php скрипт проверки видимости в аське

    Нужен php скрипт который будет проверять на видемость номера icq Пример:_in viz. su Типо такого Чтоб в результате выдавал желательно адрес ввида name.ru/123456789 Чтобы ввелись логи проверок (желательно) Желательно чтобы ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Музыкальный сайт

    Требуется установить, внести изменения в скрипт x10media.com (лицензионный), установить нужную кодировку в базе данных таким образом, чтобы он поддерживал подерживал русский язык. Сайт musonic.ru -в поисковых запросах mp3 и лирики ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать название сайту по регистрации доменов

    Нужно придумать имя сайту Который занимаеться по регистрации доменых имен. Желательно не очень длинной, легко запоминающиеся Зона .RU За небольшую оплату Домен должен быть свободен по данным на 12.04.2009 ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Клон Яндекс.Краски

    Нужна флеш рисовалка как у Яндекса: http://cards.yandex.ru/kraski.xml Предлагайте срок выполнения и стоимость работы Надо сделать примерно тоже самое...Либо это только с исходниками Ну или типо ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Подправить скрипт

    Нужно подправить сайт надо зайти на сайт http://www.musonic.ru/search/noize-mc/1/mp3 Видите, там иностраная музыка, и там значок проигрывания есть... а если пролистать ниже там будет русская музыка, но у нее уже нету значка ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • X10media MP3 переделать на русскую БД

    Нужно скрипт x10media.com/mp3 такой скрипт перевести на русскую базу Чтоб на нашем сайте было и на англ. и на русском языке! Все тоже только еще русский+ бд должна быть не мелкой!

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Для домена .me

    Нужна помощь для конкурса, Нужна вся информация данная ниже Оплата по факту *Лучшее определение для домена верхнего уровня МЕ *Лучший слоган для домена верхнего уровня МЕ *Лучший вариант доменного имени МЕ ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
20 отзывов(-1)
$1
10 баллов
16 лет назад
Создание иконку ICO для сайта
10 баллов! :)) +
Сделал все супер! Моя оценка 5 Сайт: musonic.ru
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