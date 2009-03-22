Создать простую страницу на html где будет немного текста и фотка Стучать в асю 366947794 Просьба не писать жителям:России, Казахстана, Белоруссии, Украины.
- HTML-верстка13 заявокЗакрыт16 лет назад
Задача, установить модуль для пхп ixed.5.2.fre На хостинге hc.ru Тарифный план Мир-3 Я думаю времени не много на это надо. Пишите в асю 366947794 (Анти-Спам:5)HTML-верстка2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сказать и записать фразу dj Wh1Te (ДиДжей Вайт) Не просто сказать а желательно чтоб интересно было как нить незнаю, там растянуть и т.д Оплата небольшая Желательно ...Озвучивание3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно скрипт написать На программе xedant human emulator +помочь по ней... icq 366947794 Платить миллионы не буду.Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно создать flash приложение С использованием api vkontakte Приложение для сайта vkontakte.ru Желательночто надо чтобы человек был который понимает в этом... Вот пример приложения http://lottery.vkontakte.ru ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Придумать доменное имя сайту Точней как бы проект 1 сайт-Adult 2 сайт-видео портал И надо так чтобы связь между ними была Например: 1.xxxvideo.ru 2.allvideo.ru ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно написать скрипт, целую систему паркинга доменов. mysql+php+ajax Без дизайна, по небольшому шаблончику. Подробное тз предоставлю в icq #366947794Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужен человек понимающий php,flash,api vkontakte,as. Для создания проекта, крупного который будет учавствовать в топ-10 в соц.сети Будет оплата:рекламой,sms, и т.д Нужно сделать приложение по типу как там знаменитые: http://farmer.vkontakte.ru/ ...Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
Надо придумать текст песни для района Митино КЛюч.слова митино, трц ладья, дубравная ул. Потипу песни http://cs4194.vkontakte.ru/u5556412/audio/9f25c1affc34.mp3 Бюджет не крутой Безз мата 366947794 icqКопирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен php скрипт который будет проверять на видемость номера icq Пример:_in viz. su Типо такого Чтоб в результате выдавал желательно адрес ввида name.ru/123456789 Чтобы ввелись логи проверок (желательно) Желательно чтобы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется установить, внести изменения в скрипт x10media.com (лицензионный), установить нужную кодировку в базе данных таким образом, чтобы он поддерживал подерживал русский язык. Сайт musonic.ru -в поисковых запросах mp3 и лирики ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно придумать имя сайту Который занимаеться по регистрации доменых имен. Желательно не очень длинной, легко запоминающиеся Зона .RU За небольшую оплату Домен должен быть свободен по данным на 12.04.2009 ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно сделать русский поиск, он был но чтото случилось, перестановили вроде скрипт И полетел мой русския язык=) Вот, пишите в асю #366947794 Там расскажу подробнейВеб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужна флеш рисовалка как у Яндекса: http://cards.yandex.ru/kraski.xml Предлагайте срок выполнения и стоимость работы Надо сделать примерно тоже самое...Либо это только с исходниками Ну или типо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно создать иконку для сайта сайт музыкальной тематики Первые буквы Mu icq 366947794Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно подправить сайт надо зайти на сайт http://www.musonic.ru/search/noize-mc/1/mp3 Видите, там иностраная музыка, и там значок проигрывания есть... а если пролистать ниже там будет русская музыка, но у нее уже нету значка ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт16 лет назад
Надо всего понемногу подправить Перевести cms на русский Подробности в icq #366947794Веб-программирование15 заявокЗакрыт16 лет назад
Логотип, и по мелочам=))) Связывайтесь по icq #366947794Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно скрипт x10media.com/mp3 такой скрипт перевести на русскую базу Чтоб на нашем сайте было и на англ. и на русском языке! Все тоже только еще русский+ бд должна быть не мелкой!Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна помощь для конкурса, Нужна вся информация данная ниже Оплата по факту *Лучшее определение для домена верхнего уровня МЕ *Лучший слоган для домена верхнего уровня МЕ *Лучший вариант доменного имени МЕ ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад