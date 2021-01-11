Abitov

Ильяр Абитов Abitov

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка/Адаптивная вёрстка

﻿О себе

Меня зовут Ильяр.

По профессии: Frontend разработчик

Пунктуальный, отзывчивый, постоянный.

Постоянно развиваюсь, не стою на месте

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Навыки:
  • HTML5, CSS3;
  • JavaScript, ES6+;
  • SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
  • Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
  • Аккуратный и продуманный ручной код;
  • Тестирование верстки;
  • Бесплатная дальнейшая поддержка;
  • Wordpress
  • Доработка существующих сайтов;