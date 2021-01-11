Вёрстка/Адаптивная вёрстка
О себеМеня зовут Ильяр.
По профессии: Frontend разработчик
Пунктуальный, отзывчивый, постоянный.
Постоянно развиваюсь, не стою на месте
Связаться со мной
- 裏Whatsapp: +77778147760
- Vkontact: https://vk.com/i.abitov
- HTML5, CSS3;
- JavaScript, ES6+;
- SCSS/SASS, Pug (Jade), Gulp / Webpack, SVG sprite, imagemin (+WebP), cleanCSS, uglify и др.;
- Кроссбраузерность: Edge, Chrome, FF, Opera, Safari, Yandex и др.;
- Аккуратный и продуманный ручной код;
- Тестирование верстки;
- Бесплатная дальнейшая поддержка;
- Wordpress
- Доработка существующих сайтов;