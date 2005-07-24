Разработка сайтов / Front-End Developer

💪Привет, дорогой клиент! Хочу рассказать немного о себе

⚡Меня зовут Егор, за моими плечами больше 1 года учебы frontend разработки и не только. Быстро обучаемый, усидчивый, коммуникабельный, способный работать в команде, амбициозный, а так же стремящийся к повышению своих теоретических и практических навыков.

Большой опыт верстки и создания сайтов любой сложности с использованием новейших технологий!

При качественном подходе к разработке - мне удается достигать лучших результатов для своих клиентов, а это главная цель!

Я всегда готов поболтать с клиентом, рассказать о нюансах и этапах работы, так что пишите смело.

魯 Прошел обучение в IT школах TeachMeSkills и RsSchool

🔥Ключевые навыки:

JavaScript

React

Redux

TypeScript

Html

Css

Webpack

Gulp

Unit Testing ( Jest )

Git

Axios

hooks

props

Funtional Programming

Sass

BEM

ООП

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