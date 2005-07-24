Разработка сайтов / Front-End Developer
💪Привет, дорогой клиент! Хочу рассказать немного о себе
⚡Меня зовут Егор, за моими плечами больше 1 года учебы frontend разработки и не только. Быстро обучаемый, усидчивый, коммуникабельный, способный работать в команде, амбициозный, а так же стремящийся к повышению своих теоретических и практических навыков.
Большой опыт верстки и создания сайтов любой сложности с использованием новейших технологий!
При качественном подходе к разработке - мне удается достигать лучших результатов для своих клиентов, а это главная цель!
Я всегда готов поболтать с клиентом, рассказать о нюансах и этапах работы, так что пишите смело.
魯 Прошел обучение в IT школах TeachMeSkills и RsSchool
🔥Ключевые навыки:
- JavaScript
- React
- Redux
- TypeScript
- Html
- Css
- Webpack
- Gulp
- Unit Testing ( Jest )
- Git
- Axios
- hooks
- props
- Funtional Programming
- Sass
- BEM
- ООП
- Множество сторонних библиотек
Другие контакты:
Я против войны в Украине!
Портфолио
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