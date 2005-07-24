AbzMijon

Егор Якшевич AbzMijon

 
18 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Разработка сайтов / Front-End Developer

💪Привет, дорогой клиент! Хочу рассказать немного о себе

⚡Меня зовут Егор, за моими плечами больше 1 года учебы frontend разработки и не только. Быстро обучаемый, усидчивый, коммуникабельный, способный работать в команде, амбициозный, а так же стремящийся к повышению своих теоретических и практических навыков.

Большой опыт верстки и создания сайтов любой сложности с использованием новейших технологий!

При качественном подходе к разработке - мне удается достигать лучших результатов для своих клиентов, а это главная цель!

Я всегда готов поболтать с клиентом, рассказать о нюансах и этапах работы, так что пишите смело.

魯 Прошел обучение в IT школах TeachMeSkills и RsSchool

🔥Ключевые навыки:

  • JavaScript
  • React
  • Redux
  • TypeScript
  • Html
  • Css
  • Webpack
  • Gulp
  • Unit Testing ( Jest )
  • Git
  • Axios
  • hooks
  • props
  • Funtional Programming
  • Sass
  • BEM
  • ООП
  • Множество сторонних библиотек

Другие контакты:

GitHub

Telegram

VK

LinkedIn

JavascriptTypeScriptHTMLCSSReactSASSGulp
Портфолио