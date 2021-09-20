Приветствую, Иван! Меня зовут Артём, в этом году стал адвокатом, работаю по Белгородской области. Имею сайт https://shlomin.ru/ Нужна помощь по настройке яндекс.директа. Сам пробовал запускать с мелким бюджетом, но результата это не дало (наверно ожидаемо :)), пришел к выводу, ...