AceTh

Артём AceTh

 
32 годаРоссия/Белгород
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$130
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настройка Яндекс.Директ

    Необходимо настроить рекламную компанию сайта https://shlomin.ru/. Целевое направление - участие адвоката в предварительном следствии и в суде по уголовному производству.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Настройка Яндекс Директ

    Приветствую, Иван!  Меня зовут Артём, в этом году стал адвокатом, работаю по Белгородской области.  Имею сайт https://shlomin.ru/ Нужна помощь по настройке яндекс.директа. Сам пробовал запускать с мелким бюджетом, но результата это не дало (наверно ожидаемо :)), пришел к выводу, ...

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
lilwat
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$130
10 баллов
2 года назад
Настройка Яндекс.Директ
Рад был сотрудничеству с Артёмом. Продолжаем работать :-)
Работа выполнена быстро, без лишних проволочек. Приятно было работать с Дмитрием. Рекомендую!
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