Видеомонтаж/Анимация лого

Привет!!! Я Антон. У меня есть страсть к творчеству, у меня есть 2-летний опыт работы над видеопроектами, и мне действительно нравится работать над видеопроизводством! Точно так же я готов ответить на ваши вопросы в любое время. Я имею навыки в Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, DaVinci Resovle и Blender

Кроме того, я с нетерпением жду возможности поработать с вами.