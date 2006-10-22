Видеомонтаж/Анимация лого
Привет!!! Я Антон. У меня есть страсть к творчеству, у меня есть 2-летний опыт работы над видеопроектами, и мне действительно нравится работать над видеопроизводством! Точно так же я готов ответить на ваши вопросы в любое время. Я имею навыки в Adobe Premier Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, DaVinci Resovle и Blender
Кроме того, я с нетерпением жду возможности поработать с вами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Spider-Man: Evil Awake8 просмотров
- Анимация лого 28 просмотров
- Лого EcoMail7 просмотров
- Лого Zodiac6 просмотров
- Анимация лого 13 просмотра