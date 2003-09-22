UI/UX & Web Design

Меня зовут Макс, у меня более чем 5-летний опыт работы в области UI/UX и веб-дизайна. Я владею программами Figma, Photoshop и Illustrator. Обладаю высокими человеческими качествами, такими как ответственность, креативность и профессионализм. У меня также есть большой опыт в разработке интерфейсов и веб-сайтов. Благодаря моему профессионализму и опыту, я могу создавать высококачественные интерфейсы и дизайн для любого веб-сайта.

Готов предоставить услуги веб-дизайна и разработки пользовательских интерфейсов для ваших проектов. ??