AdamSS

Ловска Максим AdamSS

 
20 летУкраина/Львов
год на фриланс-бирже
Был
год назад
UI/UX & Web Design

Меня зовут Макс,  у меня более чем 5-летний опыт работы в области UI/UX и веб-дизайна. Я владею программами Figma, Photoshop и Illustrator.  Обладаю высокими человеческими качествами, такими как ответственность, креативность и профессионализм. У меня также есть большой опыт в разработке интерфейсов и веб-сайтов. Благодаря моему профессионализму и опыту, я могу создавать высококачественные интерфейсы и дизайн для любого веб-сайта.

Готов предоставить услуги веб-дизайна и разработки пользовательских интерфейсов для ваших проектов. ??

FigmaIllustratorPhotoshop
Портфолио