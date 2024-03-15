UX/UI и веб дизайнер
Резюме: https://gilded-textbook-b51.notion.site/26-fdf780f0348d4948ae2ad3f9ca755613?pvs=4
Я – UX/UI дизайнер с двухлетним опытом веб-дизайнера.
Мои основные навыки:
Создаю баннеры и креативы для социальных сете и маркетпоейсов;
Создаю дизайн с нуля Landing Page и сайты на Tilda;
Разрабатываю интерфейс для мобильного приложения.
Портфолио
- Шаблон главной страницы компании "МайнТех" на hh.ruнет просмотров
- Шаблон главной страницы компании "Таймлизинг" на hh.ruнет просмотров
- Шаблон главной страницы компании "lesaffre" на hh.ruнет просмотров
- Баннер для кроссовокнет просмотров
- Сайт для кроссовок "Nike"нет просмотров
- Шаблон главной страницы компании "Nissan" на hh.ruнет просмотров
- Landing Page для салона красоты "Подружки"нет просмотров
- Landing Page для салона красоты "Подружки"нет просмотров
- Редизайн страницы сайта " Andrews Medical Center"нет просмотров
- Баннер для скачивания игры1 просмотр
- Баннер для скачивания приложения "Ozon"2 просмотра