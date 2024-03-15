Adelya10

Аделя Adelya10

 
28 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
UX/UI и веб дизайнер

Резюме: https://gilded-textbook-b51.notion.site/26-fdf780f0348d4948ae2ad3f9ca755613?pvs=4

Я – UX/UI дизайнер с двухлетним опытом веб-дизайнера.
Мои основные навыки:

  • Создаю баннеры и креативы для социальных сете и маркетпоейсов;

  • Создаю дизайн с нуля Landing Page и сайты на Tilda;

  • Разрабатываю интерфейс для мобильного приложения.

Портфолио

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