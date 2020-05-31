Контент-менеджер для вашего сайта
Добрый день, готова предложить свои услуги по наполнению сайтов. В данной сфере работаю с 2013 года. Имею большой опыт, проявляю в работе аккуратность, ответственность и пунктуальность.
Могу выполнять следующие виды работ:
- Актуализация цен, согласно присланным прайс-листам от компаний;
- Проставление акций, написание новостей на сайт;
- Написание статей на Ваш сайт;
- Заполнение карточек (аккуратное, с красивыми картинками и точными характеристиками);
- Уникальное описание к карточкам, проверка по text.ru.
Почасовая работа - 150 руб/час. Наполнение карточек товара по договоренности, в зависимости от сложности (количества характеристик и информации).
Заранее спасибо!
С Уважением,
Вероника Деткова
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