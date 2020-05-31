Контент-менеджер для вашего сайта

Добрый день, готова предложить свои услуги по наполнению сайтов. В данной сфере работаю с 2013 года. Имею большой опыт, проявляю в работе аккуратность, ответственность и пунктуальность.

Могу выполнять следующие виды работ:

- Актуализация цен, согласно присланным прайс-листам от компаний;

- Проставление акций, написание новостей на сайт;

- Написание статей на Ваш сайт;

- Заполнение карточек (аккуратное, с красивыми картинками и точными характеристиками);

- Уникальное описание к карточкам, проверка по text.ru.

Почасовая работа - 150 руб/час. Наполнение карточек товара по договоренности, в зависимости от сложности (количества характеристик и информации).

Заранее спасибо!

С Уважением,

Вероника Деткова