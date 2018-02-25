Разработка сайтов, лэндингов, интернет-магазинов.

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Деньги . Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 4-рёх летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 4-рёх летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

на верстку. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Гарантирую:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Гарантия на сайты 12 мес.

Гарантия на верстку 1 мес.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Мои контакты

Telegran, Viber:

Email: [email protected]

Skype: [email protected]

Важно! Перед тем как делать предоплату - обязательно напишите мне ЛС.

О себе

Опыт : 4 года в международных компаниях (DTI Algorithmic, K-MINE)

Путь программиста начал с 2014 года в возрасте 14 лет. Закончил экстерном школу программирования и понял что лучше самого себя меня ни кто не научит, читал литературу, практиковался и получал новый опыт и знания, когда понял что МОГУ то подался на weblancer и нашел свой первый заказ. Далее меня заметили и позвали работать в компанию... Так и начался мой коммерческий опыт. На сегодняшний день имею достаточно знаний и практического опыта что бы брать серьёзные проекты и выполнять их на высшем уровне, так же имею опыт в сфере обучения, создал несколько программ и периодически беру несколько людей под своё менторство. Общителен, ответственный и целеустремлённый! Рад буду сотрудничать!