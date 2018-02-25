Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 4-рёх летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на сайты 12 мес.
- Гарантия на верстку 1 мес.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!
Мои контакты
Telegran, Viber:+380984488897
Email: [email protected]
Skype: [email protected]
Важно! Перед тем как делать предоплату - обязательно напишите мне ЛС.
О себе
Опыт : 4 года в международных компаниях (DTI Algorithmic, K-MINE)
Путь программиста начал с 2014 года в возрасте 14 лет. Закончил экстерном школу программирования и понял что лучше самого себя меня ни кто не научит, читал литературу, практиковался и получал новый опыт и знания, когда понял что МОГУ то подался на weblancer и нашел свой первый заказ. Далее меня заметили и позвали работать в компанию... Так и начался мой коммерческий опыт. На сегодняшний день имею достаточно знаний и практического опыта что бы брать серьёзные проекты и выполнять их на высшем уровне, так же имею опыт в сфере обучения, создал несколько программ и периодически беру несколько людей под своё менторство. Общителен, ответственный и целеустремлённый! Рад буду сотрудничать!
Портфолио
- Delivery Food81 просмотр
- Малыш Всезнайка63 просмотра
- Real Estate77 просмотров