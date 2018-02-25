Adrex

Денис Абрамов Adrex

 
24 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов, лэндингов, интернет-магазинов.

Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке! 

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 4-рёх летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение месяца после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на сайты 12 мес.
  • Гарантия на верстку 1 мес.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем работать!!!

Мои контакты

Telegran, Viber:

+380984488897

Email: [email protected]

Skype: [email protected]

Важно! Перед тем как делать предоплату - обязательно напишите мне ЛС.

О себе

Опыт : 4 года в международных компаниях (DTI Algorithmic, K-MINE)

Путь программиста начал с 2014 года в возрасте 14 лет. Закончил экстерном школу программирования и понял что лучше самого себя меня ни кто не научит, читал литературу, практиковался и получал новый опыт и знания, когда понял что МОГУ то подался на weblancer и нашел свой первый заказ. Далее меня заметили и позвали работать в компанию... Так и начался мой коммерческий опыт. На сегодняшний день имею достаточно знаний и практического опыта что бы брать серьёзные проекты и выполнять их на высшем уровне, так же имею опыт в сфере обучения, создал несколько программ и периодически беру несколько людей под своё менторство. Общителен, ответственный и целеустремлённый! Рад буду сотрудничать!

 

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Отзывы заказчиков

sefrola
Матов 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
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Денис качественно и профессионально выполнил работу. Не смотря на то, что проект оказался труднее чем казался, все сделано в срок и на отлично. Всем рекомендую сотрудничать с ним.
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
rkichan
Роман 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Необходимость сверстать макеты.
Добрый день! Ну что сказать.. Денис это тот профессионал, который может решить вопрос по своей классификации быстрее установленного тайминга - это факт. Положительные качества как исполнителя: 1. Аккуратность (очевидно, что используется системный подход); 2. Есть возможность получить профессиональный вью на Ваш проект(предложит лучшее исполнение); 3. Быстрый и стремительный (выполнил заказ за 10% времени от общего дедлайна за проект). Можно рекомендовать Дениса на работу связанную с версткой? Безусловно, но жаль отдавать такого специалиста, так как мы его будем привлекать постоянно! С уважением, Роман Кичан
Оплатил вовремя , был всегда на связи . Приятный человек . Очень понравилось сотрудничать !
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$5/час
от $5от 4 часов
#839
Веб-программирование
нет отзывов
$5/час
от $30от 1 дня
#1706