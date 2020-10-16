Adrionaychel

Андрей Костюченко AdrionaychelAdrionaychel
31 годРоссия/Гулькевичи
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фотосъёмка, сферическая панорама, предметная съемка, съемка по заказу ( животных, различных сцен и действий), а так-же обработка фотографий.
Всем доброго времени суток!!!Я продвинутый пользователь фототехники работающий в таких областях как:
- предметная съемка
- съемка сферической панорамы
- интерьерная съемка
- пейзажная съемка
- если по месту- то возможна портретная съемка.
- (в дальнейшем планируется аэрофотосъемка)
А так-же в процессе обработки буду постоянно уточнять у заказчика как лучше тот или иной снимок обработать(если требуется его вообще изменять).
О себе:
Я молодой и оптимистичный парень, который хочет сделать этот миру чуточку красивее благодаря снимкам с разных мест:) Пунктуален и ответственный в важных и небольших проектов.
ВНИМАНИЕ!!!
При отсутствии меня на сайте : пишите в соц. сеть:Ссылка на мой аккаунт в социальной сети Вконтакте- Я всегда рад заняться новым проектом и помочь другим в создании бизнеса! Давайте вместе создавать творчество!!! :)
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