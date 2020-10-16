Adrionaychel

Фотосъёмка, сферическая панорама, предметная съемка, съемка по заказу ( животных, различных сцен и действий), а так-же обработка фотографий.

﻿ Всем доброго времени суток!!!

Я продвинутый пользователь фототехники работающий в таких областях как:

предметная съемка

съемка сферической панорамы

интерьерная съемка

пейзажная съемка

если по месту- то возможна портретная съемка.

(в дальнейшем планируется аэрофотосъемка)

Естественно

после создания снимков обрабатываю каждый отснятый материал в форматена цветокоррекцию, баланс белого, а так же исправляю засвет и регулирую тени.

А так-же в процессе обработки буду постоянно уточнять у заказчика как лучше тот или иной снимок обработать(если требуется его вообще изменять).

О себе:

Я молодой и оптимистичный парень, который хочет сделать этот миру чуточку красивее благодаря снимкам с разных мест:) Пунктуален и ответственный в важных и небольших проектов.

ВНИМАНИЕ!!!

При отсутствии меня на сайте : пишите в соц. сеть:Ссылка на мой аккаунт в социальной сети Вконтакте- Я всегда рад заняться новым проектом и помочь другим в создании бизнеса! Давайте вместе создавать творчество!!! :)