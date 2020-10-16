Adrionaychel

Андрей Костюченко Adrionaychel

 
31 годРоссия/Гулькевичи
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Фотосъёмка, сферическая панорама, предметная съемка, съемка по заказу ( животных, различных сцен и действий), а так-же обработка фотографий.

﻿                                            Всем доброго времени суток!!!

Я продвинутый пользователь фототехники работающий в таких областях как:

  • предметная съемка
  • съемка сферической панорамы
  • интерьерная съемка
  • пейзажная съемка
  • если по месту- то возможна портретная съемка.
  • (в дальнейшем планируется аэрофотосъемка)
Естественно после создания снимков обрабатываю каждый отснятый материал в формате RAW на цветокоррекцию, баланс белого, а так же исправляю засвет и регулирую тени.  

 А так-же в процессе обработки буду постоянно уточнять у заказчика как лучше тот или иной снимок обработать(если требуется его вообще изменять).

О себе: 

Я молодой и оптимистичный парень, который хочет сделать этот миру чуточку красивее благодаря снимкам с разных мест:) Пунктуален и ответственный в важных и небольших проектов.

                                                                          ВНИМАНИЕ!!!

При отсутствии меня на сайте : пишите в соц. сеть:Ссылка на мой аккаунт в социальной сети Вконтакте- Я всегда рад заняться новым проектом и помочь другим в создании бизнеса! Давайте вместе создавать творчество!!!  :)