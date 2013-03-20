Advace

Елена Advace

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 месяца назад
icq 443494118

Редактирование и корректировка текстов, набор текст со скан и jpeg/pdf файлов.

Контент-менеджмент и постинг: размещение пресс-релизов, объявлений - быстро и качественно.

Наполнение баз данных и интернет-магазинов.

Написание отзывов: яндекс-маркет и др.сайты.

Обращайтесь:

icq: 443494118

[email protected]

Отзывы заказчиков

masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$9
10 баллов
12 лет назад
Разместить пресс-релиз на 45 площадках по списку
Всё хорошо
Спасибо за оплату.
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
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