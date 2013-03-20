icq 443494118
Редактирование и корректировка текстов, набор текст со скан и jpeg/pdf файлов.
Контент-менеджмент и постинг: размещение пресс-релизов, объявлений - быстро и качественно.
Наполнение баз данных и интернет-магазинов.
Написание отзывов: яндекс-маркет и др.сайты.
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icq: 443494118
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Наполнение интернет-магазина205 просмотров
- Наполение интернет-магазина183 просмотра
- Наполнение интернет-магазина одежды202 просмотра
- Наполнение группы во Вконтакте208 просмотров
- Размещение пресс-релиза на 45 площадках202 просмотра
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
12 лет назад
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Редактирование и Корректура
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