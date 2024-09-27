Татьяна Гончаренко

Работаю копирайтером с 2009 года, в качестве доказательства вот мой аккаунт: https://freelance.ru/Elksennah/

Занимаюсь как копирайтингом, так и рерайтингом. При проверке пользуюсь сервисом: http://text.ru/, по просьбе заказчика могу использовать https://content-watch.ru/ и Адвего, а также другие ресурсы

Пишу на любые темы, кроме автоматики и порно. Большой опыт в создании статей о строительстве, банках и кредитах, недвижимости (описание ЖК, домов на продажу), психологии, медицине, косметике, здоровье, воспитании детей, отношениях, туризме. Тексты для интернет-магазинов, отзывы от лица клиентов, описания товаров товаров, статьи на главную – всем этим занимаюсь c удовольствием.

Оплата – на ЯД, Webmoney, Qiwi.

Работаю по схеме: пишу сначала 1 текст, заказчик проверяет, потом оплачивает. Дальше уже могу взять следующий блок (20-40 тысяч знаков в среднем).

Могу оформлять статьи тегами, добавить на сайты, подобрать уникальные изображения за доплату по договорённости.

Контакты: почта – [email protected], skype – Aerkarri