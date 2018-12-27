Не боюсь сложные и неординарных задач. Сделаю все в лучшем виде.
Я целеустремленный человек, любящий свою работу, в своей деятельности ориентирован на качество выходного продукта. Я являюсь разработчиком на платформе .NET. Опыт программирования с 2013 года. Опыт в разработке:
- Windows приложения на WPF + Entity Framework + MS SQL Server - красивый, клиент-ориентированный, дружелюбный интерфейс с ненавязчивой анимацией. Функционал: внесение данных (вручную, из файлов сторонних программ, с сайтов при помощи парсинга), фильтры данных, построение графиков и диаграмм для анализа, административная панель, формирование отчетных документов (MS Word, MS Excel), разграничение ролей в ПО.
- Разработка сайтов на ASP.NET MVC / ASP.NET Core.
- Разработка мобильных приложений на C# + Xamarin + WebAPI (REST).
- React и Angular приложения – только базовые знания на уровне прочтения документации и просмотра курсов от ITVDN, написания небольших тестовых приложений «для себя».
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую Вадима, как ответственного исполнителя. Заказ был выполнен вовремя, все требования учтены.
Ответный отзыв
Все отлично!