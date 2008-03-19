Требуется помощь по реализации БД в среде Microsoft Access. Возникли проблемы по реализации некоторых функций. Если кто-нибудь может помочь на внебюджетных условиях и на гуманистических основах буду рад.
Базы данных7 заявок
Закрыт
16 лет назад
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Требуется помощь по реализации БД в среде Microsoft Access. Возникли проблемы по реализации некоторых функций. Если кто-нибудь может помочь на внебюджетных условиях и на гуманистических основах буду рад.
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