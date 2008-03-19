Age

Данил Соул Age

 
34 годаРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Начинающий SEO специалист:

Написание и уникализация небольших текстов для досок объявлений и других нужд - 60 рублей текст.

Ручная регистрация в каталогах, гарантия что ваше объявление разместится на максимальный срок,содержимое полей будет корректное, выбрана наиболее подходящая категория - 4 рубля за одно объявление.

Получение целевой аудиторрии и ссылок на сайт в сервисах ответах - цена договорна.

  • База данных Microsoft Access

    Требуется помощь по реализации БД в среде Microsoft Access. Возникли проблемы по реализации некоторых функций. Если кто-нибудь может помочь на внебюджетных условиях и на гуманистических основах буду рад.

    Базы данных7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программа на c++/delphi

    $10

    Ищу энтузиаста-программиста для напсиания небольшой программы за вознаграждение на c++ Builder 6,качественно и в короткие сроки.

    Delphi
    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад