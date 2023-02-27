Agitation_MoOn

Немного о себе

Я окончила Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского по классу скрипки.

Немного поработав практически по специальности (по диплому я артист и педагог, работала няней), я пошла работать администратором в студию индивидуальных тренировок. Мне очень нравится работать с людьми, так что работа была мне в радость. На каждого клиента мы заполняли карточку в программе 1С Fitness - писали о его предпочтениях. Кроме того, мы делали небольшие заметки, если возникали особые просьбы, предпочтения и т.п. Уже тогда моя коллега заметила, что у меня довольно красочные описания и живой язык.

Сейчас я нахожусь в Израиле, учу иврит — это будет уже четвертый иностранный язык, что я учу. Я владею:

английским языком на уровне Intermediate

немецким языком на уровне В1

финским языком на уровне В1

В свободное время я люблю читать - особенно люблю фэнтэзи и исторические романы - и играть в компьютерные игры.