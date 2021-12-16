Ahty1488069

Предоставлю качественную работу за небольшую плату.
Что я умею как рерайтер:
• Быстро обрабатываю большие объемы текста;
• Могу в простой форме высказывать сложные вещи, которые будут понятны любому читателю;
• Неплохо владею русским языком и пишу без ошибок;
После обработанного мною текста, Вы получите интересную статью «без воды».
Что я умею как копирайтер:
• Креативный подход к написанию рекламных текстов;
• Написание уникальных текстов, которые продвинут не только Ваш сайт, но и бизнес;
• Перед написанием статьи изучу тематику, чтобы выполнить заказ на доступном и понятном языке.
Главные плюсы работы со мной
- Время. На написание работ гарантировано вкладываюсь в срок, минимум вопросов максимум результата.
- Деньги и Нервы. Просьбы, доработки и корректировка текста в ходит в стоимость работ! Что существенно экономит Ваши траты и в кратчайшее время будут внесены в работу без лишних споров и дополнительных затрат.
Связь:Email - [email protected]
Ответственность:
- Готов приступить к работе прям сейчас.
- Не беру предоплату.
- Всегда вкладываюсь в срок.
- Довожу дело до конца.
- Всегда на связи.
Род деятельности:
- информационные статьи в блог;
- тексты для страниц сайтов — от главной до какого-нибудь раздела каталога;
- тексты для лендингов — одностраничных сайтов;
- посты для групп в социальных сетях;
- сценарии для роликов.
Оплата работ:
WebMoney: Z180732042297
или же другим удобным для Вас способом.
Причины выйти на фриланс: Обучался в ГБОУ СПО ЛНР: Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, связи с карантинными ограничениями я не смог устроить в компанию. и решил попробовать поработать на этой площадке.
Буду очень рад если именно Вы будете первыми кто оставит мне отзыв!