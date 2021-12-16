Ahty1488069

Нужна помощь в написание сценарного текста, рекламы или других форм маркетинга? С радость готов помочь!

Предоставлю качественную работу за небольшую плату.

Что я умею как рерайтер:

• Быстро обрабатываю большие объемы текста;

• Могу в простой форме высказывать сложные вещи, которые будут понятны любому читателю;

• Неплохо владею русским языком и пишу без ошибок;

После обработанного мною текста, Вы получите интересную статью «без воды».

Что я умею как копирайтер:

• Креативный подход к написанию рекламных текстов;

• Написание уникальных текстов, которые продвинут не только Ваш сайт, но и бизнес;

• Перед написанием статьи изучу тематику, чтобы выполнить заказ на доступном и понятном языке.

Главные плюсы работы со мной

Время. На написание работ гарантировано вкладываюсь в срок, минимум вопросов максимум результата.

На написание работ гарантировано вкладываюсь в срок, минимум вопросов максимум результата. Деньги и Нервы. Просьбы, доработки и корректировка текста в ходит в стоимость работ! Что существенно экономит Ваши траты и в кратчайшее время будут внесены в работу без лишних споров и дополнительных затрат.

Связь:

Ответственность:

- Готов приступить к работе прям сейчас.

- Не беру предоплату.

- Всегда вкладываюсь в срок.

- Довожу дело до конца.

- Всегда на связи.

Род деятельности:

информационные статьи в блог;

тексты для страниц сайтов — от главной до какого-нибудь раздела каталога;

тексты для лендингов — одностраничных сайтов;

посты для групп в социальных сетях;

сценарии для роликов.

, могу через электронную почту или другим способом который Вам будет удобен.

Оплата работ:

WebMoney: Z180732042297

или же другим удобным для Вас способом.

Причины выйти на фриланс: Обучался в ГБОУ СПО ЛНР: Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства, связи с карантинными ограничениями я не смог устроить в компанию. и решил попробовать поработать на этой площадке.

Буду очень рад если именно Вы будете первыми кто оставит мне отзыв!