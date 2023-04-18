Графический дизайнер

Меня зовут Айгуль , я графический дизайнер.

?? Я уважаю своих клиентов и их драгоценное время, именно поэтому схватываю задуманную идею налету и воплощаю её в реальность

?? Выхожу на связь в любое время суток, учитываю требования и пожелания заказчиков

?? Разрабатываю и предоставляю несколько вариантов дизайна

?? В стоимость услуг входят бесплатные правки и анализ конкурентов

?? Работаю на результат, качество и уникальность!

Работаю в Fotoshop, Illustrator ,Corel draw

Буду рада сотрудничеству!