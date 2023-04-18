Графический дизайнер
Меня зовут Айгуль , я графический дизайнер.
?? Я уважаю своих клиентов и их драгоценное время, именно поэтому схватываю задуманную идею налету и воплощаю её в реальность
?? Выхожу на связь в любое время суток, учитываю требования и пожелания заказчиков
?? Разрабатываю и предоставляю несколько вариантов дизайна
?? В стоимость услуг входят бесплатные правки и анализ конкурентов
?? Работаю на результат, качество и уникальность!
Работаю в Fotoshop, Illustrator ,Corel draw
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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