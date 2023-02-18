Aigerimweb

Junior frontend-developer

Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

Время – ценный ресурс для предпринимателя. Если я не справлюсь в оговорённые сроки, цена за проект снижается на 20%.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Айгерим Токтосуновой