Диктор, Ведущий эфира Business FM-Красноярск с 2014 года.
Озвучиваю рекламные, информационные, новостные и художественные тексты. Работаю на постоянной основе с рекламными компаниями, студиями звукозаписи и радиостанциями.
Специализируюсь на текстах большого объёма (аудиокниги, новости, презентации, закадровый голос)
По любым интересующим вопросам можно писать в личку. Оперативно отвечаю с 6:00 до 20:00 по МСК
Контакты:
Почта: [email protected]
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