Диктор, Ведущий эфира Business FM-Красноярск с 2014 года.

Озвучиваю рекламные, информационные, новостные и художественные тексты. Работаю на постоянной основе с рекламными компаниями, студиями звукозаписи и радиостанциями.

Специализируюсь на текстах большого объёма (аудиокниги, новости, презентации, закадровый голос)

По любым интересующим вопросам можно писать в личку. Оперативно отвечаю с 6:00 до 20:00 по МСК

Контакты:

Почта: [email protected]