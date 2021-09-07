Графический дизайн, полиграфия, обработка фотографий, ретушь, цветокоррекция, монтаж.

Привет! Меня зовут Ирина, я дизайнер и фотограф

Дизайном, графическим и web, занимаюсь чуть больше года. Фотографией же увлекаюсь большую часть своей сознательной жизни (из них 4 года - профессионально).

С удовольствием сделаю для Вас:

визитки, листовки, флаеры

баннеры для интернет-магазинов и соц.сетей

лэндинги

иллюстрации, иконки, стикеры

анимации

цветокоррекцию, ретушь фотографий

удаление лишних элементов с фото, замену фона

обтравку, фотомонтаж

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Figma

Ссылки:

Behance

Flickr