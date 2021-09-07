Air_Rina

Ирина Air_Rina

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайн, полиграфия, обработка фотографий, ретушь, цветокоррекция, монтаж.

Привет! Меня зовут Ирина, я дизайнер и фотограф

Дизайном, графическим и web, занимаюсь чуть больше года. Фотографией же увлекаюсь большую часть своей сознательной жизни (из них 4 года - профессионально).

С удовольствием сделаю для Вас:

  • визитки, листовки, флаеры
  • баннеры для интернет-магазинов и соц.сетей
  • лэндинги
  • иллюстрации, иконки, стикеры
  • анимации
  • цветокоррекцию, ретушь фотографий
  • удаление лишних элементов с фото, замену фона
  • обтравку, фотомонтаж
Работаю в программах:

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Figma

Ссылки:

Behance

Flickr

Портфолио