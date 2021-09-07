Графический дизайн, полиграфия, обработка фотографий, ретушь, цветокоррекция, монтаж.
Привет! Меня зовут Ирина, я дизайнер и фотограф
Дизайном, графическим и web, занимаюсь чуть больше года. Фотографией же увлекаюсь большую часть своей сознательной жизни (из них 4 года - профессионально).
С удовольствием сделаю для Вас:
- визитки, листовки, флаеры
- баннеры для интернет-магазинов и соц.сетей
- лэндинги
- иллюстрации, иконки, стикеры
- анимации
- цветокоррекцию, ретушь фотографий
- удаление лишних элементов с фото, замену фона
- обтравку, фотомонтаж
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Adobe Illustrator
Adobe After Effects
Figma
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Портфолио
- Обтравка фото32 просмотра
- Иконки для парка развлечений129 просмотров
- Ретушь фотографий113 просмотров
- Визитка41 просмотр
- Баннеры для сайтов33 просмотра
- Анимация39 просмотров
- Иллюстрации разные31 просмотр
- Наклейки IT17 просмотров
- Логотип для магазина рыболовных принадлежностей44 просмотра