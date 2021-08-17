Aisenstadt

Сценарист

1. Автор, сценарист, постановщик команд КВН, сценарист и постановщик выпускных вечеров, сценарист сериалов, рекламных роликов, написание сценария к театральным постановкам, написание рекламных статей, создание интернет контента, ведение социальных сетей, написание сценариев концертов

1. Автор, сценарист, постановщик и актер команд КВН.

Достижения: 1)Самарская юниор лига, команда КВН "Технобой" - полуфиналисты (2018г.), 3 место (2019 г.)

2)Всероссийская юниор лига, команда КВН "Дети" - полуфиналисты (2018 и 2019 гг.)

3) Межрегиональная лига КВН "Плюс", команда "Анна Каренина" - 2 место (2015 г.)

4) Центральная лига КВН "Поволжье", команда "2х2" - финалисты (2019 г.)

5) Самарская официальная лига КВН, команда "2х2" - финалисты (2019 г.)

6) Фестиваль Самарской официальной лиги КВН, команда "2х2" - чемпионы (2019 г.)

7) Полуфиналисты Центральной лиги Москвы и Подмосковья

8) Телевизионная лига КВН. "Первая лига". Канал "Вся Уфа".

2. Финалист конкурса короткометражного кино "Золотой теленок"

3. Сценарист анимационного кино "Этот безумный безумный мультик" для телеканала "КВН ТВ"

4. Сценарист, режиссер - постановщик спектакля "Гроза" в "Самарском университете" (2016 г.)

5. Сценарист, режиссер - постановщик спектакля "Повелитель мух" в "Студенческом театре драмы Самарского университета" (2018 г.)

6. 3 место на Всероссийском театральном фестивале "Увертюра" со спектаклем "Повелитель мух" (2018 г.)

7. Сценарист Студенческой весны Социально - гуманитарного института "Самарского университета" (2013-2018)

8. Победитель Студенческой весны "Самарского университета" с 2014-2018 гг.

9. Сценарист гала-концерта "Самарского университета" (2018 г.)

10. Сценарист анимационных роликов для ютюб канала "COSMOS"

11. SMM - менеджер проекта "Внутри истории"

12. Контент - менеджер группы Вконтакте и страницы Instagram команды КВН "2х2"

13. Автор сценариев инстаграм-канала "Multshow_production"

14. Автор сценариев для вайнов в инстаграм-канале "Алкогадалка"

15. Автор сценариев для ютюб - канала "Multi Do Russian"

16. 2021 г. Автор и актер команды КВН "2х2" в Телевизионной "Первой лиге"