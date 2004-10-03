Видеомэйкинг

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👋 Привет!

Меня зовут Альмурат и я видеомейкер из Казахстана. Мне 17 лет, хорошо владею 3 языками: казахский , русский и английский. В будущем планирую изучать французскийи немецкий язык. Стараюсь каждый день усовершенствовать себя и уровень своего английского ,чтобы поступить в Германию  . Целеустремленный, ответственный, общительный. Учусь в Высшем Колледже Новых Технологии на Архитектора проектировщика️ . Люблю читать детективные книги ️‍♂️особенно произведения Агаты Кристи留‍♀️ и Гиллиана Флинн留‍♀️.

Прошёл курс по видеомэйкингу:https://proproduction.kz/

Делаю рекламные видеоролики для малого и среднего бизнесаа так же занимаюсь видеомонтажом в программе Sony Vegas️

🔥 Instagram профиль:https://www.instagram.com/laki_.luciano/

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