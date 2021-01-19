Подрабатываю обработкой и ретушью фотографий.

Меня зовут Александр, и я уверенный в себе ретушер, фотограф, от малого дизайнер, полиграфист. На "кухне фотографии" я более 4 лет, имею большой опыт с такими программами как Adobe Photoshop, Figma, Capture One, Adobe Lightroom и средние знания в Adobe Illustrator, Adobe Indesign.

Я готов и не боюсь поставленных задач, всегда развиваю свои навыки, как профессиональные, так и личностные. Серьёзный, ответственный, с чувством юмора. Живу фотографией, в чём вы можете убедиться, перейдя на моё портфолио:

https://www.behance.net/luife/projects