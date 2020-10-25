Akane94

Крина Akane94

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработать логотип Интернет-магазина.

    ЗДРАВСТВУЙТЕ! ﻿ Требуется разработать логотип для интернет-магазина овощей и фруктов "Корзина фруктов".  (+ визитки) Требуется простой и лаконичный дизайн, чтобы был на радость и старым и малым.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Перевод англоязычного фанфика

    Требуется перевод английского фанфика по фендому "Наруто". Фанатею по этому фанфику очень долго, и очень огорчена, что за много лет так никто его и не перевел (к сожалению, я сама не владею английским на должном ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$60
10 баллов
4 года назад
Разработать логотип Интернет-магазина.
Крина, благодарю вас за приятное сотрудничество и интересный проект! С вами работалось с большим удовольствием. Мои наилучшие рекомендации :)
Светлана отлично выполнила работу, я невероятная довольна! Приятно удивлена умением увидеть желание клиента и исполнить все к сроку)) Супер!
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