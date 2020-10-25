ЗДРАВСТВУЙТЕ! Требуется разработать логотип для интернет-магазина овощей и фруктов "Корзина фруктов". (+ визитки) Требуется простой и лаконичный дизайн, чтобы был на радость и старым и малым.
Логотипы и Знаки1 исполнитель
Завершен
4 года назад
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Требуется разработать логотип для интернет-магазина овощей и фруктов "Корзина фруктов". (+ визитки) Требуется простой и лаконичный дизайн, чтобы был на радость и старым и малым.
Требуется перевод английского фанфика по фендому "Наруто". Фанатею по этому фанфику очень долго, и очень огорчена, что за много лет так никто его и не перевел (к сожалению, я сама не владею английским на должном ...