Моя цель здесь - получить опыт в тестировании и программировании, однако я также готов выполнить заказы в других областях.
Обучаюсь в институте по специальности "Прикладная информатика" и прошел несколько бесплатных интернет-курсов. Я имею начальный уровень знания Python и Java. Также у меня есть некоторые навыки написания текстов.
Я против войны в Украине!
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