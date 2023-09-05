Моя цель здесь - получить опыт в тестировании и программировании, однако я также готов выполнить заказы в других областях.

Обучаюсь в институте по специальности "Прикладная информатика" и прошел несколько бесплатных интернет-курсов. Я имею начальный уровень знания Python и Java. Также у меня есть некоторые навыки написания текстов.