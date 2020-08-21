Akimova_Olha_ak

Ольга Akimova_Olha_ak

 
28 летУкраина/Запорожье
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайн. Ориентация на стратегию бренда.

Разработка:

  • Логотипы, знаки
  • Фирменный стиль, айдентика
  • Упаковка, этикетка, наклейка

Верстка и дизайн:

  • Листовок
  • Брошюр
  • Визиток
  • Сертификатов
  • Баннеров
Для меня очень важно, чтобы вам нравился дизайн, который я создаю.

Но не менее важно, чтобы он был продаваем, и нацелен на именно вашу аудиторию.

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﻿УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  • Ваше хорошее настроение ))
  • Опишите продукт, или чем занимается компания (кратко), для понимания стилистики.
  • Опишите стиль и ваши предпочтения по дизайну, если таковых нет — я высылаю бриф, помогаю с его заполнением.
  • Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме,  на слух задания в работу не беру).
  • В течение утвержденного срока  я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
  • Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость. Корректировки не вводятся, если вы решили изменить ТЗ в процессе работы. Так же не возвращается предоплата, так как это уже совершенно новый проект. С другой стороны, и здесь все условно и зависит от масштабов: если клиент просит сделать ему favicon или нарисовать фирменный паттерн — брать за это деньги я не могу. Лишние пять минут времени впоследствии могут обернуться для меня новым интересным проектом от этого заказчика или его положительной рекомендацией другому человеку — и я это прекрасно понимаю.
  • Согласование работы.
  • Оплата за работу.
  • Отправка исходников.
Уважаемые заказчики, обратите, пожалуйста, внимание на портфолио.

Я разрабатываю только профессиональные (настоящие) логотипы.

НЕ сделаю :

Логотипы с эффектами, отрисовка 3Д графики, акварельный стиль, логотип с фотографий, детальная иллюстрация, реалистичная детализация.

Что получает заказчик :

     1. Макет в формате AI, EPS. (Векторные исходники).

     2. Макет в формате PNG. на прозрачном фоне. (в высоком разрешении).

     3. Макет в формате JPEG, TIFF (в высоком разрешении).

     4. Визуализации на фирменных носителях,чтобы наверняка понять как он будет смотреться в жизни.

Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

Я дарю своим клиентам подарки

При заказе логотипа бонус  анимация логотипа в формате mp4, gif.

Контакты

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
diatech
Сергей 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
3 года назад
Отрисовать логотип
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо!
Всё прошло отлично. Порядочный и вежливый заказчик. Чётко поставленная задача. Постоянно был на связи. Оплата – своевременная, в полном объеме.
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guest_15971550828918
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Логотип
быстро. качественно. недорого. всегда на связи, отправляет много вариантов. прислушивается к просьбам заказчика. рекомендую
Рекомендую. Задача поставлена предельно четко и ясно. Оговорены критерии оценки и сдачи проекта. Всегда на связи. Объективная оценка работы.
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