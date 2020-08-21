Графический дизайн. Ориентация на стратегию бренда.
Разработка:
- Логотипы, знаки
- Фирменный стиль, айдентика
- Упаковка, этикетка, наклейка
Верстка и дизайн:
- Листовок
- Брошюр
- Визиток
- Сертификатов
- Баннеров
Но не менее важно, чтобы он был продаваем, и нацелен на именно вашу аудиторию.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
- Ваше хорошее настроение ))
- Опишите продукт, или чем занимается компания (кратко), для понимания стилистики.
- Опишите стиль и ваши предпочтения по дизайну, если таковых нет — я высылаю бриф, помогаю с его заполнением.
- Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).
- В течение утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
- Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость. Корректировки не вводятся, если вы решили изменить ТЗ в процессе работы. Так же не возвращается предоплата, так как это уже совершенно новый проект. С другой стороны, и здесь все условно и зависит от масштабов: если клиент просит сделать ему favicon или нарисовать фирменный паттерн — брать за это деньги я не могу. Лишние пять минут времени впоследствии могут обернуться для меня новым интересным проектом от этого заказчика или его положительной рекомендацией другому человеку — и я это прекрасно понимаю.
- Согласование работы.
- Оплата за работу.
- Отправка исходников.
Я разрабатываю только профессиональные (настоящие) логотипы.
НЕ сделаю :
Логотипы с эффектами, отрисовка 3Д графики, акварельный стиль, логотип с фотографий, детальная иллюстрация, реалистичная детализация.
Что получает заказчик : 1. Макет в формате AI, EPS. (Векторные исходники).
2. Макет в формате PNG. на прозрачном фоне. (в высоком разрешении).
3. Макет в формате JPEG, TIFF (в высоком разрешении).
4. Визуализации на фирменных носителях,чтобы наверняка понять как он будет смотреться в жизни.
Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
Я дарю своим клиентам подаркиПри заказе логотипа бонус — анимация логотипа в формате mp4, gif.
Контакты
- E-mail — akimova.diz[собака]gmail.com
- Telegram — @akimova_olha
- личные сообщения
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Логотип и упаковка102 просмотра
- Дизайн упаковки111 просмотров
- Логобук117 просмотров
- Логотип, дизайн упаковки121 просмотр
- Логотип, брендбук154 просмотра
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
3 года назад
Работа выполнена быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Всё прошло отлично. Порядочный и вежливый заказчик. Чётко поставленная задача. Постоянно был на связи. Оплата – своевременная, в полном объеме.
$6
10 баллов
3 года назад
быстро. качественно. недорого. всегда на связи, отправляет много вариантов. прислушивается к просьбам заказчика. рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую. Задача поставлена предельно четко и ясно. Оговорены критерии оценки и сдачи проекта. Всегда на связи. Объективная оценка работы.