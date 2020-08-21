Графический дизайн. Ориентация на стратегию бренда.

Разработка:

Логотипы, знаки

Фирменный стиль, айдентика

Упаковка, этикетка, наклейка

Верстка и дизайн:

Листовок

Брошюр

Визиток

Сертификатов

Баннеров

Для меня очень важно, чтобы вам нравился дизайн, который я создаю.

Но не менее важно, чтобы он был продаваем, и нацелен на именно вашу аудиторию.

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﻿УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Ваше хорошее настроение ))

Опишите продукт, или чем занимается компания (кратко), для понимания стилистики.

Опишите стиль и ваши предпочтения по дизайну, если таковых нет — я высылаю бриф, помогаю с его заполнением.

Оговариваем стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).

В течение утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость. Корректировки не вводятся , если вы решили изменить ТЗ в процессе работы. Так же не возвращается предоплата, так как это уже совершенно новый проект . С другой стороны, и здесь все условно и зависит от масштабов: если клиент просит сделать ему favicon или нарисовать фирменный паттерн — брать за это деньги я не могу. Лишние пять минут времени впоследствии могут обернуться для меня новым интересным проектом от этого заказчика или его положительной рекомендацией другому человеку — и я это прекрасно понимаю.

, если вы решили изменить ТЗ в процессе работы. Так же не возвращается предоплата, так как это уже совершенно . С другой стороны, и здесь все условно и зависит от масштабов: если клиент просит сделать ему favicon или нарисовать фирменный паттерн — брать за это деньги я не могу. Лишние пять минут времени впоследствии могут обернуться для меня новым интересным проектом от этого заказчика или его положительной рекомендацией другому человеку — и я это прекрасно понимаю. Согласование работы.

Оплата за работу.

Отправка исходников.

Уважаемые заказчики, обратите, пожалуйста, внимание на портфолио.

Я разрабатываю только профессиональные (настоящие) логотипы.

НЕ сделаю :

Логотипы с эффектами, отрисовка 3Д графики, акварельный стиль, логотип с фотографий, детальная иллюстрация, реалистичная детализация.

Что получает заказчик : 1. Макет в формате AI, EPS. (Векторные исходники).

2. Макет в формате PNG. на прозрачном фоне. (в высоком разрешении).

3. Макет в формате JPEG, TIFF (в высоком разрешении).

4. Визуализации на фирменных носителях,чтобы наверняка понять как он будет смотреться в жизни.

Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

Я дарю своим клиентам подарки

При заказе логотипаанимация логотипа в формате mp4, gif.

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