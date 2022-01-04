Визуализация - как призвание. Качественный результат - как смысл жизни
Приветствую Вас! Меня зовут Елена.
Я занимаюсь 3D визуализацией сравнительно недавно, чуть более двух лет.
Закончила более 10 курсов и вебинаров различных направлений:
интерьеры, экстерьеры, художественная визуализация, моделинг корпусной и мягкой мебели, Game Art, стилизация Cyberpunk.
Программы которые использую в работе - 3DsMax, Corona Renderer, AutoCad, Adobe Photoshop, Substance Painter, 3D Coat, Marmoset Toolbag 3, немного Unreal Engine 4.
Присылайте ваши проекты. Буду рада сотрудничеству!
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Портфолио
- Визуализация кресла30 просмотров
- Визуализация в стиле Loft31 просмотр
- Моделирование и визуализация мебели в стиле Loft12 просмотров
- Визулизация интерьера 2-х этажного дома37 просмотров
- Моделирование и визуализация дивана11 просмотров
- Моделирование и визуализация кухни9 просмотров
- Моделирование люстры и визуализация в интерьере11 просмотров
- Визуализация интерьера в стиле Loft25 просмотров
- Визуализация ванной комнаты7 просмотров
- Моделирование и визуализция стульев11 просмотров
- Стилизованная сцена, моделирование и визуализация12 просмотров
- Стилизованная сцена, моделирование и визуализация10 просмотров