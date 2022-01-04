Визуализация - как призвание. Качественный результат - как смысл жизни

Приветствую Вас! Меня зовут Елена.

Я занимаюсь 3D визуализацией сравнительно недавно, чуть более двух лет.

Закончила более 10 курсов и вебинаров различных направлений:

интерьеры, экстерьеры, художественная визуализация, моделинг корпусной и мягкой мебели, Game Art, стилизация Cyberpunk.

Программы которые использую в работе - 3DsMax, Corona Renderer, AutoCad, Adobe Photoshop, Substance Painter, 3D Coat, Marmoset Toolbag 3, немного Unreal Engine 4.

Присылайте ваши проекты. Буду рада сотрудничеству!