Сила мысли – в силе слова

E-mail: [email protected]

Образование:

2009г. – 2010г. Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетмана, специальность «Правоведение», диплом магистра;

2007г. – 2009г. 1 Киевские государственные курсы иностранных языков, английский язык.

2002г – 2004г. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, специальность «Журналистика», неоконченное.

Опыт работы:

настоящее время – Социально-политический интернет проект «Кто в раде?»

Должность: журналист/менеджер проектной группы

2010г. – настоящее время. Интернет

Должность: журналист-фрилансер

Обязанности:

- самостоятельное написание, рерайт и редактирование статей, заметок на заданную тематику и в свободном формате, написание новостей, пресс-релизов, описание продукции;

- размещение, проверка, редактирование текстовых и фото материалов;

- интервьюирование, участие в пресс-конференциях;

- перевод текстов (укр. и рус. языки);

- работа с заказчиком и согласование с ним текстов, статей и т.д.;

- подбор и обработка фотографий;

- наполнение сайтов контентом;

- продвижение сайтов на форумах, в социальных сетях.

2008г. – 2010г. Частный адвокат Марченко Н.И.

Должность: помощник адвоката

Обязанности:

- подготовка документов юридического характера, приём телефонных звонков от клиентов; - переработка входящей и исходящей корреспонденции (прием, регистрация, переадресация); - предоставление юридических консультаций клиентам.

2002г. – 2003г. Черниговское областное радио, молодежная студия общественной радиожурналистики «Голос М»

Должность: журналист

Обязанности:

- интервьюирование;

- написание текстов, сценариев передач и озвучивание их в эфире.

Профессиональные навыки:

• Работа в середе Windows, работа с графическими и текстовыми программами (MS Office, Photoshop, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox), работа с правовыми базами Лига Закон, “Инфодиск”, “Юрист +” “Эксперт Юрист”;

• Использование оргтехники;

• Деловое общение, робота с людьми.

Языки:

украинский, русский – свободно,

английский – разговорный уровень,

итальянский – начальный уровень.

Увлечения:

– журналистика и Интернет;

– научные инновации в области юриспруденции и компьютерных технологий;

– спорт (танцы, йога, ролики);

– пишу стихи и очень люблю свою собаку.

Любимые цитаты:

- Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.

Оноре де Бальзак

- Красота для женщины становится проблемой в двух случаях: когда её нет и, когда нет ничего кроме красоты.