Задача: Написать краткое лаконичное продающее описание товара (с использованием ключевых слов) на русском и английском языках. Лаконичное - это 500 -1000 символов. Тема - Украинский платок, Текст должен рассказать о преимуществах товара и ...
E-mail: [email protected]
Образование:
2009г. – 2010г. Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетмана, специальность «Правоведение», диплом магистра;
2007г. – 2009г. 1 Киевские государственные курсы иностранных языков, английский язык.
2002г – 2004г. Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, специальность «Журналистика», неоконченное.
Опыт работы:
настоящее время – Социально-политический интернет проект «Кто в раде?»
Должность: журналист/менеджер проектной группы
2010г. – настоящее время. Интернет
Должность: журналист-фрилансер
Обязанности:
- самостоятельное написание, рерайт и редактирование статей, заметок на заданную тематику и в свободном формате, написание новостей, пресс-релизов, описание продукции;
- размещение, проверка, редактирование текстовых и фото материалов;
- интервьюирование, участие в пресс-конференциях;
- перевод текстов (укр. и рус. языки);
- работа с заказчиком и согласование с ним текстов, статей и т.д.;
- подбор и обработка фотографий;
- наполнение сайтов контентом;
- продвижение сайтов на форумах, в социальных сетях.
2008г. – 2010г. Частный адвокат Марченко Н.И.
Должность: помощник адвоката
Обязанности:
- подготовка документов юридического характера, приём телефонных звонков от клиентов; - переработка входящей и исходящей корреспонденции (прием, регистрация, переадресация); - предоставление юридических консультаций клиентам.
2002г. – 2003г. Черниговское областное радио, молодежная студия общественной радиожурналистики «Голос М»
Должность: журналист
Обязанности:
- интервьюирование;
- написание текстов, сценариев передач и озвучивание их в эфире.
Профессиональные навыки:
• Работа в середе Windows, работа с графическими и текстовыми программами (MS Office, Photoshop, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox), работа с правовыми базами Лига Закон, “Инфодиск”, “Юрист +” “Эксперт Юрист”;
• Использование оргтехники;
• Деловое общение, робота с людьми.
Языки:
украинский, русский – свободно,
английский – разговорный уровень,
итальянский – начальный уровень.
Увлечения:
– журналистика и Интернет;
– научные инновации в области юриспруденции и компьютерных технологий;
– спорт (танцы, йога, ролики);
– пишу стихи и очень люблю свою собаку.
Любимые цитаты:
- Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти.
Оноре де Бальзак
- Красота для женщины становится проблемой в двух случаях: когда её нет и, когда нет ничего кроме красоты.
- Копирайтинг6 заявокЗакрыт8 лет назад
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Opencart. Помощь в наполнении интернет-магазина товарами, написание продающих текстов, с опытом (примеры работ прикрепляйте к Вашим предложениям).Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
- $400
Сделать сайт интернет-магазина на opencart Panyanka.net практически с нуля. Реализовать все настройки и базовые в т.ч. (безопасность, оптимизировать CSS, картинки, сократить html и т.д.). Подготовить интернет-магазин к этапу раскрутки...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу программиста для доработки магазина на opencart сейчас и в процессе работы. Довести до ума главную стр. и стр. карточки товара, желаемый результат на фото.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад