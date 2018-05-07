Качественная и понятная верстка в короткие сроки. Перенос верстки на Wordpress.
- Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка (Flexbox, Grid, Bootstrap 3,4, препроцессоры);
- Интеграция верстки на WordPress;
- Разработка single-page application;
- Работа с REST API, парсинг JSON;
- Ajax, jQuery, JavaScript;
- Написание web-калькуляторов;
- React, redux;
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за качественную и оперативную работу под ключ! Были учтены все нюансы и уточнения, а файлы сразу загружены на хостинг. Рекомендую Алисию как компетентного и ответственного специалиста. В дальнейшем буду рад сотрудничеству по аналогичным задачам... если мне повезет застать её свободной :)
Ответный отзыв
Дмитрий - замечательный заказчик: четкая и понятная постановка задачи, всегда на связи, очень быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!