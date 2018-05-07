Akome

Алисия Синявская Akome

 
27 летУкраина/Запорожье
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественная и понятная верстка в короткие сроки. Перенос верстки на Wordpress.
  • Кроссбраузерная, валидная, адаптивная верстка (Flexbox, Grid, Bootstrap 3,4, препроцессоры);
  • Интеграция верстки на WordPress;
  • Разработка single-page application;
  • Работа с REST API, парсинг JSON;
  • Ajax, jQuery, JavaScript;
  • Написание web-калькуляторов;
  • React, redux;
JavascriptWordPressBootstrapjQueryAjaxRESTВерстка под WordPressReact.jsRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
dimon571
Дмитрий 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Сверстать несложный сайт или починить формы
Спасибо за качественную и оперативную работу под ключ! Были учтены все нюансы и уточнения, а файлы сразу загружены на хостинг. Рекомендую Алисию как компетентного и ответственного специалиста. В дальнейшем буду рад сотрудничеству по аналогичным задачам... если мне повезет застать её свободной :)
Дмитрий - замечательный заказчик: четкая и понятная постановка задачи, всегда на связи, очень быстрая оплата. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
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