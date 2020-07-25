Копирайтер

Здравствуйте!

Меня зовут Акжана. Я начинающий копирайтер и рерайтер.

Мои услуги:

▪Копирайтер

-пишу тексты,насыщенные фактами и полезной информацией;

-могу дополнить текст иллюстрациями,врезками и найти дополнительные ссылки на заданную тему;

-предоставлю работу без единой ошибки;

-напишу и подготовлю все в срок;

-100% уникальность и эффективность;

-хорошая оптимизированность для поисковых систем.

▪Рерайтер

-сделаю рерайт текста;

-заменю слова и ключевые фразы,сохранив при этом основную мысль;

-оригинальность текста 90-100%

~Владею английским,русским,казахским и немного французским языками.

~Я гарантирую глубокое погружение в тему и изучение терминологии,а также готова вносить определенные вправки в текст.

~Есть возможность договора на более длительный срок,при котором моя задача будет состоять в написании нескольких текстов.

~Могу проверить готовый текст на наличие ошибок,как грамматических,так и смысловых.

При вашей заинтересованности я,в виде тестового задания, могу бесплатно написать текст в 1000 символов на любую тему.

Условия работы:

Занятость:частичная

График:гибкий график,удаленная работа

Перед началом работы обсудим все детали(срок,количество слов или знаков,тематика и оригинальность),а потом я задам вам вопросы про предстоящую работу,чтобы не было никаких недочетов.

Способы связи: Telegram,Whatsapp +77071919818 или по почте [email protected]

С 09:00 до 22:00

Цена и сроки обговариваются с клиентом в зависимости от деталей.

Конкретнее про меня и мои услуги можете посмотреть на сайте http://kopyadm.tilda.ws/