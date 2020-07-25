Здравствуйте!
Меня зовут Акжана. Я начинающий копирайтер и рерайтер.
Мои услуги:
▪Копирайтер
-пишу тексты,насыщенные фактами и полезной информацией;
-могу дополнить текст иллюстрациями,врезками и найти дополнительные ссылки на заданную тему;
-предоставлю работу без единой ошибки;
-напишу и подготовлю все в срок;
-100% уникальность и эффективность;
-хорошая оптимизированность для поисковых систем.
▪Рерайтер
-сделаю рерайт текста;
-заменю слова и ключевые фразы,сохранив при этом основную мысль;
-оригинальность текста 90-100%
~Владею английским,русским,казахским и немного французским языками.
~Я гарантирую глубокое погружение в тему и изучение терминологии,а также готова вносить определенные вправки в текст.
~Есть возможность договора на более длительный срок,при котором моя задача будет состоять в написании нескольких текстов.
~Могу проверить готовый текст на наличие ошибок,как грамматических,так и смысловых.
При вашей заинтересованности я,в виде тестового задания, могу бесплатно написать текст в 1000 символов на любую тему.
Условия работы:
Занятость:частичная
График:гибкий график,удаленная работа
Перед началом работы обсудим все детали(срок,количество слов или знаков,тематика и оригинальность),а потом я задам вам вопросы про предстоящую работу,чтобы не было никаких недочетов.
Способы связи: Telegram,Whatsapp +77071919818 или по почте [email protected]
С 09:00 до 22:00
Цена и сроки обговариваются с клиентом в зависимости от деталей.
Конкретнее про меня и мои услуги можете посмотреть на сайте http://kopyadm.tilda.ws/