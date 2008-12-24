Aksil

Антон Сапогов Aksil

 
33 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Программист для Вконтакте

    $500

    Требуется программист, для вконтакте. Продвижение групп, и многое другое. Возможно придется к чему то подбирать пароль... Поэтому возможно понадобится такие способности.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администрирование интернет-магазина

    $100

    Добавление товаров в интернет-магазин через специальный интерфейс. Подгонка картинок под определенный стандарт. Делать описания категорий, картинки для категорий. Т.е. готовить и загружать весь контент.Работать примерно час каждый день. 7 часов в неделю... 2000р - месяц... ...

    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Загрузка БД

    $500

    Знание фотошопа. Терпение.. Длинный рабочий день для базы.. Возможна постоянная работа. Загрузка товаров в интернет магазин через специальный веб-интерфейс. icq: 7766100

    Photoshop
    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    15 лет назад