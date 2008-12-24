Создание информационной системы для Риэлторской конторы. + доп сервисы, граберы объявлений по аренде жилья, рассылка объявлений по доскам. Возможна работа в офисе.
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется программист, для вконтакте. Продвижение групп, и многое другое. Возможно придется к чему то подбирать пароль... Поэтому возможно понадобится такие способности.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Добавление товаров в интернет-магазин через специальный интерфейс. Подгонка картинок под определенный стандарт. Делать описания категорий, картинки для категорий. Т.е. готовить и загружать весь контент.Работать примерно час каждый день. 7 часов в неделю... 2000р - месяц... ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Знание фотошопа. Терпение.. Длинный рабочий день для базы.. Возможна постоянная работа. Загрузка товаров в интернет магазин через специальный веб-интерфейс. icq: 7766100Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт15 лет назад