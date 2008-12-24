Добавление товаров в интернет-магазин через специальный интерфейс. Подгонка картинок под определенный стандарт. Делать описания категорий, картинки для категорий. Т.е. готовить и загружать весь контент.Работать примерно час каждый день. 7 часов в неделю... 2000р - месяц... ...