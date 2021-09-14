Профессиональный актер с умением работать с голосом

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Алексей и я профессиональный актер... С огромным удовольствием помогу Вам в озвучке Ваших текстов. Не смотря на небольшой опыт онлайн работы, имею за плечами ни один день сценической жизни, преподавания актерского мастерства детям , озвучки радио спектаклей, съёмок в кино... Имитирую огромное количество голосов , поэтому Ваш текст может звучать ярко и разнообразно и что самое главное с нужным характером и эмоцией , а когда этого требует ситуация , абсолютно безэмоционально... Так , как я недавно зарегистрировался больше портфолио появится в скором будущем... Спасибо за внимание , буду рад сотрудничать)