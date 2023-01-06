Здравствуйте ,меня зовут Валерия ,мне 19,10 лет отучилась в художественной школе ,имею опыт создания анимаций ,я студентка 3 курса харьковской академии искусств и дизайна по направлению мультимедиа дизайн . Владею Adobe Photoshop ,Adobe Illustrator,After Effects ,Krita,MediBang, Paint tool Sai и прочие. Имеется большой графический планшет Huion . Готова выполнять задания в любые сроки и любой сложности . Опыт работы - рисовала стикеры для Twich ,принты для футболок , портреты на заказ , моделила чашу для кальяна в блендере для дизайна коробки , арты на заказ.