Профессионально настраиваю и оптимизирую рекламные компании в Google Adwords and Yandex Direct.

Я являюсь специалистом по контекстной рекламе в Google AdWords и Yandex Direct. Приведу целевых клиентов из поисковых систем Google и Яндекс в ваш бизнес {сайт}, провожу аудиты сайтов, даю рекомендации по увеличению конверсии на Вашей стороне, а также оказываю консультации по телефону.

Если у Вас есть бизнес {ниша} или планируете протестировать какой-то новый проект, пишите мне в личных сообщениях, а лучше сразу звоните и будем решать вопросы напрямую, в процессе разговора, будет всё намного яснее и понятнее. Возможность работы договору. Имеется ИП. При необходимости могу предоставить кейсы работ по разным тематикам.