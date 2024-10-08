Привет странник 👋
Я верстальщик и frontend разработчик. Занимаюсь разработкой сайтов несколько лет и по итогу разобрался во многих вещах и аспектах данного ремесла. К работе отношусь с ответственностью и полной отдачей. Стараюсь удовлетворить заказчика и сохранить баланс цены и качества несмотря на сложность или кропотливость работы.
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Как я уже сказал, к работе отношусь с ответственностью. Следовательно, берусь только в том случае, если уверен, что справлюсь. ✊
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Какие технологии я использую ?
JavaScript (ECMAScript 6)
PHP 7.3
MySQL
HTML/СSS
Bootstrap
flexbox\grid
Node.js
React.js
Vue.js
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Давайте затронем план выполнения и оплаты, если вы довольны результатом моей работы.
После выбора меня как исполнителя я буду готов утвердить сроки и размер оплаты. После приступаю к выполнению первого этапа, а по окончанию отправляю на проверку. Ах... да, первый этап - это первая часть работы, чаще всего 70% от всей работы. Если вас всё устраивает на данном этапе, я иду дальше и выполняю остальную работу, если есть какие-то огрехи или недостатки буду готов исправить. После выполнения всей работы отправлю на проверку целиком и буду ждать вашего ответа. После разрешения всех недостатков и внесения правок, которые к слову бесплатные, буду готов принять оплату с помощью Qiwi.
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Связаться со мной можно:
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