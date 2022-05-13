AlbinaBocmanova

Альбина AlbinaBocmanovaAlbinaBocmanova
28 летУкраина/Мукачево
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор
Не только красивая, но ещё и талантливая.
Рисую комиксы, создаю персонажей и стикеры. Самая большая страсть - иллюстрация.
Рисую портреты, открытки, создаю принты для шопперов.
Имеется высшее художественное образование, широкие познания в истории искусств.
Рисую в расте (есть навыки работы в векторе) на графическом планшете.
Из графических редакторов: Krita, Illustrator, Photoshop, Corel
Портфолио - https://drive.google.com/drive/folders/1wo1JsyagMEXpUy0h_2CpsLEl3ybkWxkU?usp=sharing