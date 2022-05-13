AlbinaBocmanova

Иллюстратор

Не только красивая, но ещё и талантливая.

Рисую комиксы, создаю персонажей и стикеры. Самая большая страсть - иллюстрация.

Рисую портреты, открытки, создаю принты для шопперов.

Имеется высшее художественное образование, широкие познания в истории искусств.

Рисую в расте (есть навыки работы в векторе) на графическом планшете.

Из графических редакторов: Krita, Illustrator, Photoshop, Corel

Портфолио - https://drive.google.com/drive/folders/1wo1JsyagMEXpUy0h_2CpsLEl3ybkWxkU?usp=sharing