Albina_Aik

Приветствую!

Опыт работы в сфере продаж и туризма - более 5 лет

Свободное владение английским языком (среднее образование в профильном лицее; высшее образование - специалитет, английский язык; второе высшее - туризм)

Ответственность, нацеленность на результат, честность и порядочность.

На данный момент, пробую себя в новом деле: веб-дизайн. Хочу использовать в дальнейшем, как дополнительное умение и навык. В этой сфере я недавно, но готова развиваться и улучшать свои навыки.

Могу предложить вам услуги по созданию лендинга, сайта-визитки и т.д., а также переводы с английского и на на английский язык, помощь с выполнением различных заданий и т.д.

Адекватные цены, гарантия результата

Буду рада сотрудничеству!