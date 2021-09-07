Alduin_nya

Образование:
2013 – 2017 г.г.
• Киевский Национальный Лингвистический Университет (КНЛУ).
Высшее (бакалавр) Факультет: Востоковедения
Опыт работы:
2015 - 2017 г.г.
Должность: копирайтер(аутсорс)
Написание статей на тему он-лайн веб камер. Все статьи были уникальны минимум на 95% и проверялись такими программами как AdvegoPlagiatus и т.д.
Примеры:
2017 - 2021 г.г.
Представительство VARTA Consumer Batteries Co KGaA (Smart Brands Advertising Ltd.) в Украине.
Должность: младший менеджер по маркетингу
Бренды: Remington, Russell Hobbs, George Foreman
Обязанности:
● Сотрудничество с местными журналами по PR-деятельности, создание пресс-релизов, рекламных блоков;
● POS: управление разработкой локальных материалов и адаптация централизованно созданных;
● Мониторинг местных корпоративных сайтов, перевод и адаптации веб-сайтов на украинский и русский языки;
● Планирование, управление digital проектами в социальных сетях Facebook, Instagram (реклама, конкурсы, розыгрыши и т. д.) для целевой аудитории;
● Разработка локальных концепций запуска новинок, запуск новых продуктов на рынок Украины;
● Разработка и создание лендингов и лонгридов, предоставление материалов интернет-магазинам.
● Перевод с английского и адаптация рекламно-информационных статей о продуктах как для on-line продвижения, так и POS
● Ведение соц.сетей Facebook, Instagram. вкл. разработку контент плана, поиск и создание фото\видео материала и текстов для постов;
Дополнительная информация:
Знания языков:- русский – родной;- украинский – родной;- английский –upper intermediate level;
Личные качества:
Ответственность, внимательность, усидчивость, аккуратность, грамотность, организованность. Творческий подход, желание и способность к быстрому обучению. Выполняю работу точно в срок и качественно. Обращайтесь, буду рада помочь Вам! Цена: 55 грн за 1000 збп.