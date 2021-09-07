Alduin_nya

Копирайтер

Образование:

2013 – 2017 г.г.

• Киевский Национальный Лингвистический Университет (КНЛУ).

Высшее (бакалавр) Факультет: Востоковедения

Опыт работы:

2015 - 2017 г.г.

Должность: копирайтер(аутсорс)

Написание статей на тему он-лайн веб камер. Все статьи были уникальны минимум на 95% и проверялись такими программами как AdvegoPlagiatus и т.д.

Примеры:

1. https://bit.ly/3eGhnTC

2. https://bit.ly/3y0utmo

3. https://bit.ly/36QgP9r

2017 - 2021 г.г.

Представительство VARTA Consumer Batteries Co KGaA (Smart Brands Advertising Ltd.) в Украине.

Должность: младший менеджер по маркетингу

Бренды: Remington, Russell Hobbs, George Foreman

Обязанности:

● Сотрудничество с местными журналами по PR-деятельности, создание пресс-релизов, рекламных блоков;

● POS: управление разработкой локальных материалов и адаптация централизованно созданных;

● Мониторинг местных корпоративных сайтов, перевод и адаптации веб-сайтов на украинский и русский языки;

● Планирование, управление digital проектами в социальных сетях Facebook, Instagram (реклама, конкурсы, розыгрыши и т. д.) для целевой аудитории;

● Разработка локальных концепций запуска новинок, запуск новых продуктов на рынок Украины;

● Разработка и создание лендингов и лонгридов, предоставление материалов интернет-магазинам.

● Перевод с английского и адаптация рекламно-информационных статей о продуктах как для on-line продвижения, так и POS

● Ведение соц.сетей Facebook, Instagram. вкл. разработку контент плана, поиск и создание фото\видео материала и текстов для постов;

Дополнительная информация:

Знания языков:- русский – родной;- украинский – родной;- английский –upper intermediate level;

Личные качества:

Ответственность, внимательность, усидчивость, аккуратность, грамотность, организованность. Творческий подход, желание и способность к быстрому обучению. Выполняю работу точно в срок и качественно. Обращайтесь, буду рада помочь Вам! Цена: 55 грн за 1000 збп.