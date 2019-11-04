Выполняла работы:
Ручная загрузка товаров в интернет-магазин(работала с InSales, OpenCart, WooCommerce):
• заполнение карточек товаров,
• добавление метаданных (Title, Description, Keywords),
• настройка групп, фильтров, опций, характеристик,
• использование в качестве источника данных предоставленные файлы, сайты-доноры или
самостоятельный поиск.
Редактирование документа PDF или изображения в растровом и векторном формате (jpg, png, svg, ai).
Редактирование и форматирование текста:
• исправление грамматических, орфографических, синтаксических и стилистических ошибок,
• форматирование текста по ГОСТу или ТЗ,
• улучшение читабельности и лёгкости восприятия текста
• вставка формул в документы Microsoft Word,
• перевод инструкций с английского на русский с полным сохранением оформления,
• написание коротких информативных текстов для категорий интернет-магазина.
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