Ale-Tatiana

Татьяна Ale-Tatiana

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Наполнение ИМ, технические переводы, Фотошоп

Выполняла работы:

 

Ручная загрузка товаров в интернет-магазин(работала с InSales, OpenCart, WooCommerce):

•          заполнение карточек товаров,

•          добавление метаданных (Title, Description, Keywords),

•          настройка групп, фильтров, опций, характеристик,

•          использование в качестве источника данных предоставленные файлы, сайты-доноры или

самостоятельный поиск.

Редактирование документа PDF или изображения в растровом и векторном формате (jpg, png, svg, ai).

 

Редактирование и форматирование текста:

•          исправление грамматических, орфографических, синтаксических и стилистических ошибок,

•          форматирование текста по ГОСТу или ТЗ,

•          улучшение читабельности и лёгкости восприятия текста

•          вставка формул в документы  Microsoft Word,

•          перевод инструкций с английского на русский с полным сохранением оформления,

•          написание коротких информативных текстов для категорий интернет-магазина.

ОТЗЫВЫ обо мне с других бирж фриланса

https://yadi.sk/d/0CDTu6nS5wSYCQ

Отзывы заказчиков

anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Наполнить эксель данными
Все отлично
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, всегда на связи.
Ответный отзыв
AlekseiKut
Алексей 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Добавить товары в интернет-магазин
Opencart
Выполнила очень быстро и четко, внимательна к деталям, ошибок не обнаружено. Будем продолжать сотрудничество.
Отличный заказчик. Дает четкое ТЗ, всегда на связи. Оплачивает быстро.
Ответный отзыв
Интернет-магазины
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга