Наполнение ИМ, технические переводы, Фотошоп

Выполняла работы:

Ручная загрузка товаров в интернет-магазин(работала с InSales, OpenCart, WooCommerce):

• заполнение карточек товаров,

• добавление метаданных (Title, Description, Keywords),

• настройка групп, фильтров, опций, характеристик,

• использование в качестве источника данных предоставленные файлы, сайты-доноры или

самостоятельный поиск.

Редактирование документа PDF или изображения в растровом и векторном формате (jpg, png, svg, ai).

Редактирование и форматирование текста:

• исправление грамматических, орфографических, синтаксических и стилистических ошибок,

• форматирование текста по ГОСТу или ТЗ,

• улучшение читабельности и лёгкости восприятия текста

• вставка формул в документы Microsoft Word,

• перевод инструкций с английского на русский с полным сохранением оформления,

• написание коротких информативных текстов для категорий интернет-магазина.

ОТЗЫВЫ обо мне с других бирж фриланса

https://yadi.sk/d/0CDTu6nS5wSYCQ