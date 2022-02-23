Всем привет!
Меня Зовут Алена, очень приятно с вами познакомится.
Расскажу немножко о себе.
По национальности я украинка, но сейчас проживаю в Мексике, удивительная страна.
По образованию с стилист парикмахер, закончила КНУКиМ, долгое время работала по специальности но с появлением малыша решила все кардинально поменять. И вот я сдесь))
В 2020 году закончила курсы web-designe.
Скажу честно, мне оооочень нравится дизайн во всех его мелочах.
Я начинающий UI/UX designer и судя по отзывм моих учителей очень перспективный.( скромности мне не занимать))))
Я очень идейный и разноплановй человек, прислушаюсь к вашим желаниям и к вашему видению проэкта( если ваша идея конечно же будет рабочая, если я пойму что для вашегро клиента это не будет нести пользы, я обязательно все вам обЪясню, почему и по какой причине).
Дайвайте создавать вместе с вами что-то прекрастное.
Ниже приглашаю вас ознакомится с моими работами.
https://www.behance.net/vrodealeb5a0/projects
Спасибо что почитали и уделили время, было приятно с вами познакомится!
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