Webdesigner

Всем привет!

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Меня Зовут Алена, очень приятно с вами познакомится.

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Расскажу немножко о себе.

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По национальности я украинка, но сейчас проживаю в Мексике, удивительная страна.

По образованию с стилист парикмахер, закончила КНУКиМ, долгое время работала по специальности но с появлением малыша решила все кардинально поменять. И вот я сдесь))

В 2020 году закончила курсы web-designe.

Скажу честно, мне оооочень нравится дизайн во всех его мелочах.

Я начинающий UI/UX designer и судя по отзывм моих учителей очень перспективный.( скромности мне не занимать))))

Я очень идейный и разноплановй человек, прислушаюсь к вашим желаниям и к вашему видению проэкта( если ваша идея конечно же будет рабочая, если я пойму что для вашегро клиента это не будет нести пользы, я обязательно все вам обЪясню, почему и по какой причине).

Дайвайте создавать вместе с вами что-то прекрастное.

Ниже приглашаю вас ознакомится с моими работами.

https://www.behance.net/vrodealeb5a0/projects

Спасибо что почитали и уделили время, было приятно с вами познакомится!

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